Sự nghiệp: Trong công việc, con giáp này luôn có trách nhiệm, hết mình vì nhiệm vụ. Vì thế nên những công sức của người tuổi Thân bỏ ra sẽ được ghi nhận xứng đáng. Bản mệnh hãy cố gắng phát huy những điểm mạnh này nhiều hơn nữa.

Ngũ hành tương sinh cho thấy có thể một người bạn sẽ kéo bạn ra khỏi sự an toàn quen thuộc để tương tác với xã hội nhiều hơn. Cũng nhờ thế, tinh thần bạn vui vẻ, thoải mái hơn sau một ngày căng thẳng, uể oải. Hãy cởi mở và chia sẻ với họ nhé!

Tình cảm: Đường tình duyên của tuổi Thân không có nhiều biến động khi gặp Thương Quan. Gia đạo của những người này bình ổn, đời sống hôn nhân khá hài hòa. Tuy nhiên vì mọi thứ quá êm đềm nên đôi khi khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý chán chường.Các cặp vợ chồng nên dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ mọi việc với nhau để hâm nóng tình cảm. Người độc thân không quá khó khăn để tìm được người tâm đầu ý hợp và có cơ hội thoát kiếp FA.

Ngũ hành tương sinh cho thấy có thể một người bạn sẽ kéo bạn ra khỏi sự an toàn quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội dự báo ngày ngày mai trở nên đặc biệt đối với tuổi Dậu bởi cuộc gặp gỡ giữa bạn và một nhân vật nào đó, có thể là đồng nghiệp mới hay đối tác, khách hàng. Bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước họ và bối rối trước những gì họ thể hiện.

Ngày mai Chính Quan mang đến cho tuổi Dậu niềm tin vào bản thân. Đây là thời điểm tuyệt vời để tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng, vì thế đừng phân tâm và làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thân trong ngày cuối tuần này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Ngọ nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thân trong ngày cuối tuần này khá ngọt ngào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay vào Chủ Nhật 30/10/2022 này, Tuổi Mùi đón nhận vận may tiền bạc. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc. Chính vì tinh thần làm việc vô cùng trách nhiệm cho nên tuổi Dậu được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao, chắc chắn sẽ mang lại kết quả tốt. Những công sức và tâm huyết của bản mệnh bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Con giáp này cần cù và chịu khó, thậm chí còn dành cả thời gian riêng tư để làm việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo