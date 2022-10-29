Đúng giờ Tý ngày 29/10/2022: THỰC THẦN độ mệnh, CHÍNH TÀI nâng đỡ, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, phú quý lên đời, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn

Tử vi hôm nay nhận định, công danh, sự nghiệp của tuổi Ngọ không có quá nhiều xáo trộn ở thời điểm này. Bạn nên tận dụng thời gian này để mở lòng mình ra và đón nhận tình cảm từ người thương. Thần tài xuất hiện giúp cho bạn hoá giải được mọi khó khăn trong vấn đề tài chính, hãy cứ yên tâm mà tận hưởng cuộc sống.

Nhờ ngũ hành tương sinh, tình cảm của bạn và người ấy rất ổn, gia đình hạnh phúc chính là điều khiến bạn yên tâm phần nào. Hãy dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình bạn nhé. Người độc thân nên tích cực mở lòng để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Được Tam Hợp cục che chở, người tuổi Mùi may mắn được quý nhân phù trợ, đi đâu cũng có người tốt giúp đỡ. Chính những nguy cơ trong công việc lại vô tình trở thành cơ hội để con giáp này thể hiện tài năng và được cấp trên đánh giá cao, ưu ái cất nhắc rất nhiều.

Ngày này ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt. Con giáp này tìm được thời cơ tài lộc ngay từ lúc người khác còn chưa hề biết tới. Vì là người đi đầu xu hướng nên tiền bạc thu về vô cùng lớn. Bạn không phải lo lắng chuyện chi tiêu.

Hôm nay, Tuổi Mùi đón nhận nhiều may mắn đến với mình. Chuyện tình cảm tiến triển vô cùng thuận lợi, nếu bạn và người ấy đã yêu nhau lâu thì khả năng về chung một nhà sẽ không còn lâu nữa.

Ngày này ngay cả việc mua bán cũng gặp người niềm nở, tốt tính, hàng hóa lưu thông khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay Thứ Bảy 29/10/2022 để thấy được rằng, Tuổi Dậu khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Dậu và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Tuổi Dậu khá may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo