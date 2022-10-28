Đúng 12h trưa mai 29/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, vàng bạc về như thác đổ, của cải dư dôi, bản mệnh rung đùi đếm tiền, nửa đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Chính Tài trợ mệnh, người tuổi Mão có cơ hội giàu lên nhờ tiền lương, tiền thưởng của mình. Bạn là một nhân viên chăm chỉ, chịu khó và nếu đã cố gắng suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn nhận được một phần thưởng khích lệ. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể kí kết hợp đồng và thu lợi nhuận trong ngày mai. Những quyết sách từ trước đến nay của bạn là đúng đắn, vì vậy, bạn có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, không vội bằng lòng với thực tại.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mão trong ngày mới cũng tiến triển vô cùng tốt đẹp. Vợ chồng đã hóa giải những mâu thuẫn, bất đồng trước đó mà quay trở về khoản thời gian yêu đương mặn nồng. Người đang yêu lại đang có vẻ phân vân khi có bước tiến mới trong mối quan hệ.

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 29/10/2022 ngày mai, Tuổi Sửu bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Sửu luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Sửu luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng Thứ Bảy 29/10/2022 ngày mai, tài tinh hỗ trợ cho nguồn lực tài chính dồi dào để tuổi Dần có thể thực hiện mong muốn, đam mê của mình. Với sự giúp đỡ của mọi người, con giáp này phải tận dụng thật tốt, chớ nên lãng phí bất cứ thứ gì.

Cục diện tam hợp khiến tuổi Dần tự tin hơn với tình cảm hiện tại, vấn đề liên quan tới tình cảm không hề là mối lo trong thời điểm này vì bản mệnh còn nhiều mối bận tâm khác. May mắn là mọi thứ vẫn đang ổn thỏa nên con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều.

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Dần có một tinh thần phấn chấn trong suốt cả ngày mai. Chính nhờ vậy, bạn chẳng hề sợ hãi khó khăn, thách thức. Ngược lại, bạn sẵn sàng là người đi tiên phong, dẫn dắt mọi người.

Cục diện tam hợp khiến tuổi Dần tự tin hơn với tình cảm hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo