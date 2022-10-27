Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà

Tâm linh - Tử vi 27/10/2022 19:40

Cuối ngày mai 28/10, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, lấy xô hứng vàng bạc, cuối năm gia đạo ngập tin vui, tình - tiền vượng sắc.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào ngày mai Thứ Sáu 28/10/2022, Tuổi Tỵ đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày mai khiến cho Tuổi Tỵ có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Tuổi Tỵ nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, ngày mai không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Tỵ cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Nếu đang dành tình cảm cho một người nào đó, bản mệnh có thể lựa chọn bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương. Bạn không nên giữ những tình cảm thầm kín trong lòng quá lâu, rồi cuối cùng lại bỏ lỡ người đó.

Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 1
Tuổi Tỵ nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

 Tuổi Hợi

Chính Tài trợ mệnh, người tuổi Hợi có cơ hội giàu lên nhờ tiền lương, tiền thưởng của mình. Bạn là một nhân viên chăm chỉ, chịu khó và nếu đã cố gắng suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn nhận được một phần thưởng khích lệ.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể kí kết hợp đồng và thu lợi nhuận trong ngày mai. Những quyết sách từ trước đến nay của bạn là đúng đắn, vì vậy, bạn có thể suy nghĩ đến việc mở rộng quy mô làm ăn của mình, không vội bằng lòng với thực tại.

Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ yêu thương tới đối phương. Cả bạn và người ấy đều nâng niu, trân trọng mối quan hệ này nên không có điều gì ngăn cản hai người thể hiện tình cảm với nhau.

Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có cơ hội nhận nhiều “lộc lá” trong ngày Chính Tài xuất hiện. Cơ hội kiếm tiền, nâng cao thu nhập của bản mệnh cũng hiện rõ. Mặc dù không phải là một khoản lợi nhuận kếch xù đột phá nhưng nhiều nguồn thu nhỏ cộng lại cũng giúp con giáp này không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.

Công việc trong ngày cũng không có gì đáng ngại. Bạn sẽ có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực bản thân đang theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy bản mệnh đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào.

Đường tình duyên của Tuổi Sửu ngày mai khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Sửu và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Cuối ngày mai 28/10: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận quà bất ngờ, tiền tài về tay, của cải chất đầy nhà, cuối năm gia đạo có tin vui, cặp đôi về chung một nhà - Ảnh 3
Người tuổi Sửu có cơ hội nhận nhiều “lộc lá” trong ngày Chính Tài xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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