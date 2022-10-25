Cuối ngày mai 26/10/2022: Thần tiên tri cảnh báo 3 con giáp này gặp rắc rối, xua rủi bám lấy không buông, vận trình kém hanh thông, công danh không thuận lợi

Kiếp Tài đem tới nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho người tuổi Tỵ. Bạn quá cứng đầu cứng cổ nên thường làm mọi việc theo ý mình, không quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của mọi người xung quanh.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tỵ ngày mai không được thuận lợi cho lắm nhưng với người thân lại vô cùng ấm áp, con giáp này tin tưởng và luôn coi gia đình chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp Tuổi Thân quên đi hết mọi phiền muộn của một ngày không được như ý.

Tuy nhiên, bạn có biết mình cũng sẽ có những lúc phạm phải sai lầm hay không? Con giáp này nên học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh nhiều hơn, bởi thông qua quá trình ấy, bạn sẽ học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm hoặc tri thức đáng quý.

Vận trình tình cảm của Tuổi Tỵ ngày mai không được thuận lợi cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tý Dậu Tương Phá khiến con giáp tuổi Dậu trăn trở vì một số việc ngoài tầm kiểm soát của bạn. Nếu là thứ mà bạn đã cố gắng, toàn tâm toàn lực rồi thì chẳng có gì phải hối tiếc cả. Vì thế, hãy vui vẻ cho dù kết quả thế nào đi chăng nữa bạn nhé.

Chính Ấn nhắc nhở tuổi Dậu ngày mai đặt nhiều tâm sức vào những chi tiết nhỏ nhặt, thậm chí cả một số việc không liên quan đến bạn. Ngoài ra, sự cố chấp cũng là vấn đề, khiến bạn không dễ dàng nhận sai.

Quan hệ vợ chồng của bản mệnh cũng không được bình yên. Bạn và người ấy đều không thể làm ngơ trước những rạn nứt đang dần dần xuất hiện. Chính những lúc thế này, bạn lại càng cần nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người khác, chớ để kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ.

Quan hệ vợ chồng của bản mệnh cũng không được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Do Thiên Quan, một số vấn đề xảy ra trong đời sống khiến con giáp tuổi Tuất đau đầu. Tuy nhiên, đừng để điều đó cản trở những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn của bạn. Học cách cân bằng trong cuộc sống quan trọng hơn rất nhiều so với việc để tâm tới những đánh giá của người khác.

Thủy - Thổ xung khắc dự báo bạn có thể rơi vào mâu thuẫn trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, điều này khiến bạn thiếu thoải mái. May mắn thay, những rắc rối này sẽ không kéo dài lâu, bởi bạn sẽ chủ động mở lòng và chia sẻ với họ những suy nghĩ của mình.

Phương diện tình cảm của Tuổi Tuất có chiều hướng bất ổn. Con giáp này vẫn chưa quên được tổn thương trong quá khứ và vì thế mà không cho ai bước vào trái tim mình. Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng bản thân đang có cảm xúc mãnh liệt với một người nào đó nhưng lại phân vân chưa dám thổ lộ.

Thủy - Thổ xung khắc dự báo bạn có thể rơi vào mâu thuẫn trong mối quan hệ với mọi người xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo