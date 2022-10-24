Đúng giờ Tý hôm nay 24/10: THẦN TÀI điểm mặt 3 con giáp này trao vàng bạc, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, giàu có nhất một phương

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 16:35

Đúng giờ Tý hôm nay 24/10, 3 con giáp này được thần tài tận tay trao vàng bạc, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đều rất kiên định, vững vàng trong công việc. Họ sống thực tế, đôi khi là thực dụng. Tuy vậy, khi đã bắt đầu làm việc gì thì họ không ngại khó, không ngại mệt, luôn giữ vững tinh thần và cố gắng làm việc chăm chỉ.

Khi gặp khó khăn, con giáp họ cũng không kêu than và chỉ âm thầm chịu đựng. Đây là điều không phải ai cũng làm được.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có những tiến triển tốt đẹp. Con giáp này có thể làm quen được với một vài đối tượng lý tưởng. Trước hết, hãy thử trò chuyện và giữ quan hệ với mọi người, biết đâu trong số đó sẽ có nửa kia tương lai của bản mệnh.

Đúng giờ Tý hôm nay 24/10: THẦN TÀI điểm mặt 3 con giáp này trao vàng bạc, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, giàu có nhất một phương - Ảnh 1
Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng có những tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý sống rất tình cảm, linh hoạt, dễ thích nghi. Không những thế, họ sở hữu chỉ số thông minh cao. Họ khá kiên trì, bền gan trong công việc.

Họ chịu được áp lực lực cao, không dễ dàng bỏ cuộc trước mỗi khó khăn. Không những thế, con giáp này là người dám làm dám chịu, có trách nhiệm nên nhận được sự tin tưởng của nhiều người.

Hỏa sinh Thổ, bạn và nửa kia cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc. Nếu có thời gian rảnh, hai người có thể tìm cách làm mới tình yêu của mình hoặc ôn lại những kỉ niệm đã qua để hâm nóng cảm xúc.

Đúng giờ Tý hôm nay 24/10: THẦN TÀI điểm mặt 3 con giáp này trao vàng bạc, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, giàu có nhất một phương - Ảnh 2
Hỏa sinh Thổ, bạn và nửa kia cùng nhau xây dựng một mái nhà đầm ấm và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay, tuổi Sửu khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp. Con giáp này vốn là người thông minh, nhạy bén, lại thêm kinh nghiệm phong phú nên có thể nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết cho những việc khó khăn.

Trong khi đó, người làm kinh doanh có thể nắm bắt cơ hội để đầu tư ở lĩnh vực mà mình có thế mạnh. Con giáp này chớ nên chần chừ khi vận may đến với mình.

Ngoài ra, trong tuần tới, con giáp này cũng có vận đào hoa đỏ chói. Những người đang còn độc thân sẽ sớm tìm thấy nửa kia hoặc thông báo tin vui kết hôn với tất cả mọi người.

Đúng giờ Tý hôm nay 24/10: THẦN TÀI điểm mặt 3 con giáp này trao vàng bạc, của cải bày ra trước mắt, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, giàu có nhất một phương - Ảnh 3
Hôm nay, tuổi Sửu khẳng định được vị thế của mình trên con đường công danh, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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