Qua đêm nay, 23/10/2022: Cổng trời mở ra, phước lành ban xuống, 3 con giáp may mắn 'uống trọn', sung sướng hết phần thiên hạ, tình - tiền thăng hoa, viên mãn vô biên

Tuổi Dậu là người giỏi ngoại giao và tối mai thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé. Đây sẽ là cơ hội để bạn gặp được những đối tác lớn trong công việc kinh doanh làm ăn tương lai.

Những người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn nên cởi mở hơn trong các cuộc trò chuyện, đừng nên thu mình trong thế giới riêng. Có lẽ đã đến lúc bạn cần một người ở bên cạnh để bầu bạn, chia sẻ nỗi niềm rồi đấy.

May mắn hơn là mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà khá hài hòa, yên ấm. Bạn có một nửa kia biết thấu hiểu và sẻ chia, vì thế đừng ngại kể những chuyện khó khăn với người ấy, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tuổi Dậu là người giỏi ngoại giao và tối mai thì không nên từ chối cuộc hẹn quan trọng nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp ngày mai, Thứ Hai 24/10/2022, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của Tuổi Tuấtgặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Con đường thăng tiến của tuổi Tuất trở nên sáng tỏ. Các nguồn thu nhập chính của con giáp này khá ổn định. Nếu bạn thực hành tiết kiệm ngay từ bây giờ thì sau này bạn sẽ chẳng khi nào phải lo túng thiếu nữa. Không những thế, những khoản tiền này trong tương lai sẽ lớn dần lên mỗi ngày nếu như biết đầu tư đúng cách.

Vận trình tình duyên của tuổi Tuất cũng khá may mắn ngày mai. Cục diện tương hội sẽ giúp người độc thân dễ dàng tìm thấy nửa kia của mình, đào hoa vô cùng vượng sắc. Bản mệnh khá lạc quan về mối quan hệ, không ngại bộc lộ cảm xúc với đối phương.

Vận trình tình duyên của tuổi Tuất cũng khá may mắn ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi hằng ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai 24/10/2022, những khó khăn phía trước sẽ dần lùi xa. Tuổi Thìn có thể thoải mái thể hiện khả năng sáng tạo của mình. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến, vì vậy con giáp này đừng bỏ lỡ bằng bất cứ giá nào, vì nếu nắm bắt tốt sẽ mang đến thành quả ngoài sức mong đợi.

Tài lộc khá vượng phát, người làm công ăn lương có thêm thu nhập bên ngoài, càng chăm chỉ thì càng có cơ hội kiếm tiền. Thậm chí nguồn thu từ nghề tay trái còn cao hơn cả công việc chính, tuy nhiên người tuổi Mão không nên quá mải mê kiếm tiền bên ngoài mà phải biết cân bằng mọi thứ.

Thiên Tài chỉ lối dẫn đường, tiền bạc là thứ mà con giáp này không cần phải lo lắng vì sẽ được trao cho những cơ hội hiếm có. Dù biết việc kiếm tiền khó khăn nhưng con giáp này có sự lanh lợi và linh hoạt đáng ngưỡng mộ. ãy học cách quản lý tài chính thật tốt để tránh tình trạng chi tiêu hoang phí không cần thiết.

Tài lộc khá vượng phát, người làm công ăn lương có thêm thu nhập bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo