Cuối ngày mai 24/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất an

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 10:35

Cuối ngày mai 24/10, 3 con giáp này được cảnh báo làm việc gì cũng cẩn thận, công danh bị gáng đường, vợ chồng lục đục, gia đạo có tin chẳng lành.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy Thứ Hai ngày 24/10/2022 mai, tuổi Tuất không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc trong ngày được tài tinh soi rọi. Khó khăn tài chính trước đó gần như được tháo gỡ toàn bộ, tuy nhiên con giáp này nên chi tiêu hợp lý chứ đừng vội tiêu xài hoang phí.

Công việc của tuổi Tuất trong ngày mai diễn ra khá suôn sẻ. Sự thông minh, nhanh trí giúp người tuổi Tuất vượt qua vô số các rắc rối lớn nhỏ. Tuy nhiên, đừng quá chủ quan mà dựa dẫm vào sự hỗ trợ của cấp trên hay đồng nghiệp.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ của con giáp này và nửa kia luôn duy trì ở mức rất ổn định. Đôi bên thường hay chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình. Rất nhiều quyết định bản mệnh đưa ra đều có một phần là nhờ vào sự định hướng của nửa kia nên giữa cả hai không mấy khi xảy ra khúc mắc.

Cuối ngày mai 24/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất an - Ảnh 1
Trong ngày Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ của con giáp này và nửa kia luôn duy trì ở mức rất ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Tinh thần làm việc của con giáp này không bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực, nhờ vậy mà hạn chế được tối đa các rắc rối có thể xảy ra. Tuy nhiên, con giáp này vẫn còn đang thiếu ý chí để đạt được bước đột phá đáng kể.

Vận trình tài lộc tăng tiến. Các hạng mục đầu tư trước đó có khả năng thu được nguồn lợi lớn nên hãy cố gắng nắm bắt mọi cơ hội có được.

Ngũ hành tương sinh mang lại sức khỏe dồi dào cho bản mệnh, chỉ bằng việc cải thiện bữa ăn đơn giản, đủ chất bạn đã có thể thay đổi được thể trạng của mình cho tốt lên mà chưa cần tới biện pháp như tập thể thao hay ép cân cả.

Cuối ngày mai 24/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất an - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh mang lại sức khỏe dồi dào cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày mai diễn ra không quá khó khăn. Tử vi cho biết con giáp này có thể dễ dàng giải quyết các vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ. Thông qua các biểu hiện xuất sắc trong công việc, bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 24/10/2022, tài tinh giúp con đường tìm kiếm tài lộc của tuổi Mùi sáng rõ, đặc biệt là người theo nghiệp buôn bán. Nhờ khả năng quyết đoán, đón đầu xu hướng, bắt kịp thị trường và biết chấp nhận rủi ro, thế nên thành quả mai hoàn toàn xứng đáng.

Cục diện ngũ hành tương sinh mang tới cho bản mệnh vận trình tình duyên suôn sẻ. Nhân cơ hội này, tuổi Mùi có thể đẩy nhanh tiến độ, tỏ tình với người mình thích hoặc hẹn hò với người yêu. Con giáp này nên cố gắng tạo nhiều cuộc gặp gỡ để đôi bên thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Cuối ngày mai 24/10/2022: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này làm việc gì cũng cẩn thận trước sau, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, vợ chồng bất hòa, gia đạo bất an - Ảnh 3
Cục diện ngũ hành tương sinh mang tới cho bản mệnh vận trình tình duyên suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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