Đúng ngày mai, 23/10/2022: Vận may gõ cửa, 3 con giáp này chuẩn bị xô hứng vàng, tiền tài trải thành đường đi, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh bơi trong đống vàng, giàu có nhất một phương

Công việc của tuổi Sửu trong ngày ngày mai diễn ra không có khó khăn. Người tuổi Sửu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng dành cho công sức bấy lâu. Tuy nhiên, bản mệnh còn kiêu căng và ngạo mạn, điều này dễ gây thù chuốc oán cũng như gây bất lợi cho thời gian tới.

Hỏa sinh Thổ cũng giúp chuyện tình cảm có những chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với đối phương thì đây là thời điểm tốt để chủ động làm hòa. Thay vì lãng phí khoảng thời gian bên nhau chỉ để giận dỗi, hãy tập trung vun vén yêu thương nhiều hơn.

Hỏa sinh Thổ cũng giúp chuyện tình cảm có những chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày 23/10/2022, Thực Thần độ mệnh, người tuổi Tỵ sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Nhất là với những ai làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, nếu chớp lấy thời cơ thì sẽ có thể thu được một khoản lợi kha kha đó.

Chuyện tình cảm của con giáp này gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Hỏa sinh Thổ này. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình. Nhân duyên bất ngờ khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên.

Được Thực Thần bảo trợ, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Tị. Người buôn bán kinh doanh có mối làm ăn tốt, được khách hàng tin tưởng, nếu biết tận dụng cơ hội đầu tư sinh lời thì lợi nhuận thu về rất lớn. Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng.

Được Thực Thần bảo trợ, ngày mai sẽ là một ngày vô cùng vượng tài của người tuổi Tị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy CN ngày 23/10/2022 ngày mai, tam hợp trợ mệnh, công việc của tuổi Thân trở nên hanh thông suôn sẻ hơn trước nhiều lần. Con giáp này nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà không gặp trở ngại nào quá lớn.

Vận trình tài lộc bình ổn. Đối với việc chi trả cho các nhu cầu cá nhân trong ngày, bản mệnh có thể an tâm và thoải mái.

Thổ sinh Kim, nhân duyên của các cặp đôi đã đến giai đoạn chín muồi, thời điểm này hãy cùng nhau thảo luận về tương lai của cả hai. Người độc thân chỉ cần mở lòng mình ra thì sớm muộn cũng sẽ tìm được cho mình một nửa phù hợp.

Thổ sinh Kim, nhân duyên của các cặp đôi đã đến giai đoạn chín muồi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo