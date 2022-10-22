Đúng giờ Sửu hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến, gia đạo có hỷ sự, vợ chồng hài hòa, cặp đôi thêm gắn kết

12 con giáp tử vi 22/10/2022 03:35

Đúng giờ Sửu hôm nay, 22/10, 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến, gia đạo có hỷ sự, vợ chồng hài hòa, tình duyên thắm đỏ.

Tuổi Thân

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày Thứ Năm 22/10/2022 này, Tuổi Thân gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Thân khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Thân. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Thân hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

May mắn hơn là tài lộc đang có nhiều điểm sáng. Chính Tài vững vàng trợ giúp cho tuổi Thân phát triển. Với khả năng quan sát và học hỏi của mình bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Vẫn đừng quên cẩn thận, không tiết lộ quá nhiều thông tin cho người khác, tránh bị hãm hại hoặc cướp đoạt cơ hội bạn nhé.

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến, gia đạo có hỷ sự, vợ chồng hài hòa, cặp đôi thêm gắn kết - Ảnh 1
May mắn hơn là tài lộc đang có nhiều điểm sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 22/10/2022 với Tuổi Dậu vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Dậu có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến, gia đạo có hỷ sự, vợ chồng hài hòa, cặp đôi thêm gắn kết - Ảnh 2
Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, vào ngày Thứ Bảy 22/10/2022 này, Tuổi Hợi được quý nhân mang đến vận may tài lộc. Con giáp này có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới.

Chính Ấn đem lại ảnh hưởng tích cực đối với người tuổi Hợi. Bằng sự thông minh, tài trí của mình, bạn biết được khi nào thì mình nên làm gì. Do đó, bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với người khác, nếu muốn.

Đường tình duyên của Tuổi Hợi hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Hợi và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến, gia đạo có hỷ sự, vợ chồng hài hòa, cặp đôi thêm gắn kết - Ảnh 3
Chính Ấn đem lại ảnh hưởng tích cực đối với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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