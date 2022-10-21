Đúng ngày mai, 22/10: TOP 3 con giáp này hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 17:51

Đúng ngày mai, 22/10, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, vân trình khởi sắc hơn trước, công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh chẳng biết đói khổ.

Tuổi Tý

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của hôm nay Thứ Bảy 22/10/2022 để thấy được rằng, Tuổi Tý khá may mắn trong chuyện tình cảm. Tình yêu đôi lứa tâm đầu ý hợp, không cần phải nói cũng vẫn hiểu đối phương đang nghĩ gì, muốn gì. Tuổi Tý và nửa kia của mình luôn thông cảm và thấu hiểu cho nhau, cả hai luôn tôn trọng và lắng nghe đối phương nên sẽ không có bất kỳ một mâu thuẫn nào có thể chen vào giữa hai người.

Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè, biết đâu sẽ gặp nửa kia của mình trong những người trò chuyện cùng. Đừng ngại ngần theo đuổi vì nếu đã là hạnh phúc của mình thì phải theo đuổi để giữ lấy cho riêng mình.

Đúng ngày mai, 22/10: TOP 3 con giáp này hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 1
Với người độc thân, hãy tích cực tham gia các hoạt động tập thể hay gặp gỡ bạn bè - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão may mắn được Tam Hợp che chở nên vận trình trong ngày thứ 7 này đón nhiều khởi sắc. Bạn tìm ra niềm đam mê với công việc hiện tại, hăng say tạo năng suất chất lượng cao nhờ có phương pháp để tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Ngày mai cũng là cơ hội tuyệt vời để con giáp này thể hiện sự chủ động và sáng tạo của mình. Bạn có thể khiến mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ với khả năng của mình. Năng lượng tích cực từ bạn truyền cảm hứng ra xung quanh, ai cũng muốn chung sức với bạn để công việc chung sớm hoàn thành.

Thủy sinh Mộc cho thấy mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp, dựa dẫm lẫn nhau. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp.

Đúng ngày mai, 22/10: TOP 3 con giáp này hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 2
Ngày mai cũng là cơ hội tuyệt vời để con giáp này thể hiện sự chủ động và sáng tạo của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 22/10/2022 ngày mai, Tuổi Ngọ bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp.

Còn người làm công ăn lương có khả năng được tăng lương hoặc khen thưởng. Với những biểu hiện xuất sắc trong công việc vào thời gian qua, đây là những gì bạn xứng đáng nhận được. Nhìn chung tiền bạc dồi dào, con giáp này không phải lo lắng trong những ngày tới nữa.

Về phương diện tình cảm, Tuổi Ngọ luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình. Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình.

Đúng ngày mai, 22/10: TOP 3 con giáp này hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền - Ảnh 3
Tuổi Ngọ bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 22/10: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình duyên có phần ảm đảm

Cuối ngày mai 22/10: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình duyên có phần ảm đảm

Cuối ngày mai. 22/10, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình duyên ảm đạm, vợ chồng bất hòa.

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