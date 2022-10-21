Đúng 12h trưa mai 22/10: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh như 'hổ mọc thêm cánh', cấp trên trọng dụng, cuối năm có tin vui, gia đạo ngập hỷ sự, cặp đôi về chung một nhà

Theo tử vi ngày 22/10/2022 của 12 con giáp , Chính Ấn soi chiếu, người tuổi Dần với tinh thần hăng hái sẵn sàng tham gia vào các cuộc ganh đua tranh giành vị trí xếp hạng. Có thể thành công sẽ mang lại cho bạn cơ hội được thăng quan tiến chức.

Càng may mắn hơn, phương diện tình cảm có Kim sinh Thủy, bạn và nửa kia luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Mỗi khi gặp phải việc gì khó khăn, hai người thường trao đổi, thảo luận để đi đến những quyết định thống nhất chung.

Với những người đã có chức có quyền, bạn thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và nhận được sự tôn trọng, kính phục của cấp dưới. Con giáp này luôn biết sắp đặt từng người vào từng vị trí phù hợp, nhờ vậy công việc khó khăn đến mấy cũng có thể hoàn thành suôn sẻ.

Bạn thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình và nhận được sự tôn trọng, kính phục của cấp dưới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày mai có Tam Hợp phù trợ mà sự nghiệp của người tuổi Thìn phát triển rất tốt. Bạn có thể tìm ra được nhiều giải pháp cho những vấn đề hóc búa khác nhau. Nếu là lãnh đạo, bạn chính là người dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công.

Người tham gia thi cử, xin việc cũng gặp nhiều may mắn trong ngày mai. Bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, chinh phục ban giám khảo hoặc người tuyển dụng. Nhiều khả năng, bạn sẽ gặt hái được thành quả ưng ý.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Thìn có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình ngày mai Thứ bảy 22/10/2022 của Tuổi Ngọ khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. Con giáp này có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có nên dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì.

Tử vi ngày mới có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tị luôn rất cởi mở trong suy nghĩ. Bạn có thể tiếp thu được những kiến thức mới mẻ nhanh chóng hơn hẳn người thường. Đó chính là lý do khiến bạn rất được ngưỡng mộ.

Điểm sáng cho Tuổi Ngọ trong ngày Thứ 7 này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, Tuổi Ngọ cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình

Điểm sáng cho Tuổi Ngọ trong ngày Thứ 7 này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo