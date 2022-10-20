Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 14:39

Đúng giờ Sửu ngày mai, 21/10, 3 con giáp này thuận lợi suôn sẻ, công danh thuận buồm xuôi gió, bản mệnh nhanh nhẹn tháo vát, được cấp trên trọng dụng.

Tuổi Sửu

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu có một ngày làm việc hăng say, tạo ra năng suất cao nhờ có Chính Quan thúc đẩy. Con đường công danh của bạn đang rất rộng mở. Khi mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì con giáp này nên tập trung hơn nữa, đừng tìm kiếm các mối bận tâm khác, hãy để bản thân được hưởng thành quả sau những cố gắng nỗ lực vừa qua.

Thứ Sáu này cũng là ngày mà Tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi. 

Trong ngày Mộc sinh Hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bản mệnh, vì thế đừng giấu mọi chuyện trong lòng, hãy nói chuyện và thảo luận với người ấy để cùng tìm ra cách giải quyết hợp lý.

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Trong ngày Mộc sinh Hỏa, may mắn là mối quan hệ gia đình của con giáp này rất hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 21/10/2022 ngày mai, tam hợp tác động tích cực tới tinh thần của tuổi Ngọ, giúp con giáp này luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có khó khăn.

Tuổi Ngọ có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Ngọ đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Cục diện Mộc sinh Hỏa cho thấy những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình thông qua lời giới thiệu của người quen, và có thể hai người sẽ ngay lập tức có tình cảm với đối phương.

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Tuổi Ngọ có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 21/10/2022 ngày mai, trong công việc, tuổi Dần có thể phát huy được lợi thế trong công việc, trở thành người được cấp trên trọng dụng. Người tham gia vào cả cuộc thi cử cũng hứa hẹn đạt được kết quả mỹ mãn.

Thực Thần xuất hiện trong tử vi ngày mai của người tuổi Dần cho thấy bản mệnh sẽ được quý nhân giúp đỡ trong vấn đề tài chính. Nhân cơ hội tốt này, bạn có thể tận dụng để bắt tay ngay vào việc thực hiện những kế hoạch đầu tư đã ấp ủ từ lâu của mình.

Trong ngày Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp. Mọi người thường xuyên trò chuyện và tâm sự với nhau. Mỗi khi gặp khó khăn, con giáp này tin tưởng rằng người nhà luôn ủng hộ mình.

Đúng giờ Sửu ngày mai 21/10: 3 con giáp này hanh thông đủ đường, công danh 'thuận buồm xuôi gió', hợp đồng rốt ráo, bản mệnh nhanh nhẹn, phấn chấn, được cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Trong ngày Thủy sinh Mộc, quan hệ giữa bản mệnh với các thành viên trong gia đình vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 20/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, công danh bị gáng đường, tài chính bất ổn, rắc rối bám lấy bản mệnh

Cuối ngày hôm nay 20/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, công danh bị gáng đường, tài chính bất ổn, rắc rối bám lấy bản mệnh

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