Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 20/10: PHẬT BÀ soi đường dẫn lối cho 3 con giáp này, công danh rực rỡ, thăng quan tiến chức, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 06:23

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay, 3 con giáp này được soi đường dẫn lối, công danh rực rỡ, thăng quan tiến chức, thu nhập khả quan.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay Thiên Tài hỗ trợ cho người tuổi Mão về tiền bạc trong thời gian này, nếu bạn nhờ sự hỗ trợ của ai đó thì sẽ dễ dàng được nhận lời hơn là bạn nghĩ đấy. Một số khó khăn liên quan tới tiền bạc của bạn cũng dễ dàng được tháo gỡ hơn bao giờ hết.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Năm ngày 20/10/2022, tuổi Mão thể hiện mình là người có tinh thần trách nhiệm cao, công minh chính trực nên bất cứ ai giao việc cho con giáp này cũng cảm thấy an tâm. Tuy nhiên đôi khi bản mệnh lại hơi cứng nhắc, bảo thủ nên có thể một số việc không hoàn thành đúng tiến độ nên khá đáng tiếc.

Về phương diện tình cảm của con giáp này khá êm đẹp. Tình yêu đôi lứa hài hòa, không có nhiều lỗi lo, cả hai cùng tìm thấy sự bình an và ấm áp khi ở bên nhau. Trong khi đó, người độc thân thì không quá vội vàng tìm kiếm tình yêu nhưng lại được giới thiệu cho mối nhân duyên tốt lành.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 20/10: PHẬT BÀ soi đường dẫn lối cho 3 con giáp này, công danh rực rỡ, thăng quan tiến chức, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 1
Về phương diện tình cảm của con giáp này khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân hôm nay có cơ hội rất tốt để bạn có thể gây ấn tượng tốt với một người nào đó mà mình đang để mắt tới. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Hãy tự tin thể hiện bản lĩnh của chính mình trong công việc, trong mọi hoạt động nhằm ghi điểm với đối phương nhé.

Nếu người tuổi Mão đang mong đợi một cơ hội nào đó cho sự nghiệp, hoặc tìm kiếm một công việc mới thì hôm nay khi có Chính Ấn nâng đỡ thì đúng là một thời điểm thích hợp cho bạn rồi đấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân mình trong các cuộc phỏng vấn, thuyết trình, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Đừng quên rằng sự nhẫn nại và tự tin chính là chìa khóa cho thành công của bạn.

Bạn sắc sảo hơn, có nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính. Tiết kiệm, dành dụm có thể là một phương án tốt để bạn trở nên an tâm hơn về tài chính. Tuy nhiên, đầu tư mới thực sự đem lại cho bạn một nguồn thu nhập thụ động để chinh phục những mục tiêu tài chính lớn.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 20/10: PHẬT BÀ soi đường dẫn lối cho 3 con giáp này, công danh rực rỡ, thăng quan tiến chức, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 2
Bạn sắc sảo hơn, có nhiều góc nhìn mới về phương diện tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Chính Ấn có thể mang tới tin vui liên quan tới công việc cho người tuổi Thìn. Thế nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên bạn thay vì quá bận rộn với công việc thì hôm nay, sẽ có thời gian cho các hoạt động mà bạn vốn yêu thích nhưng lại không có cơ hội để thực hiện.

Đây cũng là ngày mà ai đó sẽ giúp đỡ bạn, đồng hành cùng với bạn, giúp bạn vượt qua những khó khăn, hay thoát ra khỏi sự mắc kẹt trong những tình huống mà bản thân chưa tìm hướng xử lý được.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao cùng mọi người vừa giúp cải thiện sức khỏe lại vừa có thể gia tăng sự kết nối. Niềm vui trong quá trình tập luyện cùng mọi người sẽ khiến bạn cảm thấy luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng mỗi ngày.

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 20/10: PHẬT BÀ soi đường dẫn lối cho 3 con giáp này, công danh rực rỡ, thăng quan tiến chức, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh tham gia các hoạt động thể dục thể thao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mag tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 19/10/2022: 3 con giáp này không làm cũng có ăn, bản mệnh bơi trong đống vàng, rủng rỉnh tiền tài, vận trình thắm sắc, giàu có nổi danh một phương

Bước qua ngày hôm nay 19/10/2022: 3 con giáp này không làm cũng có ăn, bản mệnh bơi trong đống vàng, rủng rỉnh tiền tài, vận trình thắm sắc, giàu có nổi danh một phương

Bước qua ngày hôm nay, 19/10, 3 con giáp này không làm cũng có ăn, bản mệnh nắm trong tay đại sự, bơi trong đống vàng, giàu có nhất một phương.

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