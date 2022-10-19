Đúng giờ Sửu ngày mai 20/10/2022: CHÍNH TÀI xuất hiện, 3 con giáp này tiền đồ rộng mở, rộng đường công danh, tiền tài nhiều vô kể, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền, cuối năm sắm nhà mua xe tiền tỷ

Bán Hợp mang đến nhiều tin vui cho người tuổi Thân trong ngày mai. Vận trình gặp hung hóa cát, mọi sự trôi chảy, có thể tiến hành việc quan trọng trong thời điểm này, tỷ lệ thành công khá cao. Hơn nữa, bản mệnh vượng vận quý nhân, các mối quan hệ xã giao ngày càng tốt đẹp, thúc đẩy công việc trôi chảy, sự nghiệp thăng tiến hơn nữa.

Ngày mai, nhờ tam hội nâng đỡ mà tuổi Thân có những đánh giá đúng hơn về mối quan hệ hiện tại với bạn bè, người thân. Những tình cảm thân thiết hiện tại là chỗ dựa tinh thần tuyệt vời cho con giáp này trong những thời điểm khó khăn.

Tỷ Kiên trợ lực, tinh thần làm việc của những chú Khỉ nâng cao. Bản mệnh có chí tiến thủ, có tham vọng trong sự nghiệp nên luôn thể hiện thái độ cầu thị, ham học hỏi từ người khác. Điều đó giúp con giáp này dễ dàng “ghi điểm” với lãnh đạo.

Ngày mai, nhờ tam hội nâng đỡ mà tuổi Thân có những đánh giá đúng hơn về mối quan hệ hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong ngày này khá thuận lợi nhờ sự giúp sức của Thiên Ấn. Tất cả cũng đến tư thái độ lạc quan, tích cực, cầu tiến nên bạn dễ dàng gặt hái thành công ngoài mong đợi. Hãy luôn để ý, lắng nghe, để tâm tìm kiếm những cơ hội mới để thử sức và khẳng định mình.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày mai, bạn nên chọn đúng những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Bắc để gặp Hỷ thần (hướng thần may mắn) hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài thần (hướng thần tài).

Hỏa sinh Thổ, người độc thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ ngoại hình chăm chút và cách nói chuyện đầy lôi cuốn của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tạo dựng các mối quan hệ đấy.

Công việc của người tuổi Tuất trong ngày này khá thuận lợi nhờ sự giúp sức của Thiên Ấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Với người tuổi Hợi, Thực Thần mang tới cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền. Đây không phải là chuyện gì quá viển vông, nhất là với người đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán. Hãy vững tin vào bản thân mình và nắm bắt cơ hội ngay khi có được.

Cát khí lan tràn còn giúp tình cảm có bước tiến triển theo chiều hướng tốt. Bạn nhanh chóng xóa bỏ những mâu thuẫn tình cảm trước kia và tạo dựng những kỉ niệm đẹp đẽ. Có thể tranh thủ cơ hội này để tiến thêm một bước, bày tỏ tấm lòng với đối phương.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp. Người độc thân có thể có thiện cảm với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu còn chưa kết hôn nhưng tình cảm đã chín muồi, hai người có thể nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo