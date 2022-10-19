Trong ngày có Tam Hợp Thái Tuế che chở, người tuổi Dần biết cách để khiến công việc của mình trở nên suôn sẻ và “dễ thở” hơn bao giờ hết. Bạn có trí thông minh tuyệt đỉnh, cách xử trí nhanh nhạy nên có những bước nhảy vọt đáng khen qua giai đoạn khó khăn.

May mắn có Hỏa sinh Thổ, bản mệnh nhận được sự sẻ chia của người thân trong gia đình. Những người giàu kinh nghiệm sẽ đưa cho bạn những lời khuyên đáng quý. Nếu biết áp dụng những điều này vào cuộc sống, bạn sẽ thấy chẳng có khó khăn nào là quá khó vượt qua nữa.

Chính Tài cũng đảm bảo cho bạn một nguồn tài chính dư dả. Ngày này, bạn có thể có thêm hợp đồng mới hay triển khai hạng mục đầu tư riêng thu về được một khoản khá. Vận may đang tới nhưng vẫn phải thận trọng khi dấn thân vào lĩnh vực mới lạ, tham khảo thị trường kỹ càng sẽ giúp giảm bớt rủi ro.

Chính Tài cũng đảm bảo cho bạn một nguồn tài chính dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có một ngày làm việc hăng say, tạo ra năng suất cao nhờ có Chính Quan thúc đẩy. Con đường công danh của bạn đang rất rộng mở. Khi mọi việc đang tiến triển tốt đẹp thì con giáp này nên tập trung hơn nữa, đừng tìm kiếm các mối bận tâm khác, hãy để bản thân được hưởng thành quả sau những cố gắng nỗ lực vừa qua.

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão có cơ may phát tài nhờ nghề tay trái của mình. Nếu bạn đã không quản ngại vất vả trong suốt thời gian qua thì nay là lúc bạn tận hưởng trái ngọt do công sức của mình tạo nên. Hãy tiếp tục phát huy trong tương lai nhé.

Ngũ hành tương sinh giúp vận đào hoa nở rộ, con giáp này có sức hấp dẫn đặc biệt với người khác giới, nhất là nữ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, tình yêu đôi lứa thoải mái bày tỏ tình cảm với nhau, thậm chí những người yêu lâu cũng có thể bàn chuyện trăm năm được rồi.

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Mão có cơ may phát tài nhờ nghề tay trái của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Tài trợ giúp, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Bản mệnh nhận được những phần thưởng xứng đáng sau nhiều vất vả suốt thời gian qua. Các đối tác, khách hàng đều muốn giữ quan hệ để hợp tác lâu dài với bạn.

May mắn hơn, một số người còn nhận được một khoản trợ giúp hoặc đầu tư của người thân thiết. Bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định sử dụng số tiền trên, phải làm sao để những người đã giúp đỡ bạn cảm thấy xứng đáng.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân rất vượng đào hoa. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng với người khác giới nhờ ngoại hình chăm chút và cách nói chuyện đầy lôi cuốn của mình. Đây là thời điểm thích hợp để bạn tạo dựng các mối quan hệ đấy.

Thiên Tài trợ giúp, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo