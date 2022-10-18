Qua đêm nay, 18/10/2022: 3 con giáp xui rủi bám lấy không buông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, tài chính thâm hụt, tình duyên trắc trở

12 con giáp tử vi 18/10/2022 20:35

Qua đêm nay, 3 con giáp này xui rủi bám lấy bản mệnh, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, bản mệnh tài chính thâm hụt, tình duyên khó khăn trắc trở.

Tuổi Hợi

Ngày 19/10/2022, vận trình của Tuổi Hợi không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Hợi có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Tuổi Hợi cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

Trong chuyện tình cảm, ngày mai Tuổi Hợi có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Qua đêm nay, 18/10/2022: 3 con giáp xui rủi bám lấy không buông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, tài chính thâm hụt, tình duyên trắc trở - Ảnh 1
Tuổi Hợi cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Tư ngày 19/10/2022 ngày mai, tuổi Dần càng cố làm nhiều việc càng dễ bị hỏng. Thời gian này bản mệnh nên tập trung để lên kế hoạch, sắp xếp lại mọi việc, điều này sẽ tốt hơn là cố làm thêm việc này, việc kia.

Tuổi Dần tràn đầy năng lượng, nhưng đồng thời, cũng có đôi chút bồn chồn, sốt ruột. Con giáp này dễ bị phân tâm ngay cả trong những công việc quan trọng. Nếu có thể, nên dành thời gian cho gia đình, họ sẽ giúp bản mệnh bình tâm lại.

Trong chuyện tình cảm, vận tình duyên không tốt trong Thứ Tư này, bạn có những xung đột với người mình yêu, khi mà một bên muốn được đáp ứng nhu cầu cảm xúc, trong khi bên kia lại quá lí trí mà từ chối. Chẳng có gì quá bất ngờ bởi bạn vốn là người sống thiên về tình cảm hơn lí trí.

Qua đêm nay, 18/10/2022: 3 con giáp xui rủi bám lấy không buông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, tài chính thâm hụt, tình duyên trắc trở - Ảnh 2
Tuổi Dần tràn đầy năng lượng, nhưng đồng thời, cũng có đôi chút bồn chồn, sốt ruột - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện sao xấu trong ngày mai, Thứ Tư 19/10/2022, nhắc nhở Tuổi Dậu rằng cần phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù không có ác ý nhưng bạn rất dễ khiến cho đối phương tổn thương bởi những hành động vô tình đến vô tâm, tưởng là đùa nhưng lại rất thiếu tế nhị của mình.

Trên phương diện tài vận, Tuổi Dậu nếu muốn cải thiện thu nhập hiện tại thì nhớ nên tập trung vào lĩnh vực thế mạnh của mình thay vì tham lam làm tất cả mọi thứ. Có như vậy bạn mới có thể chứng minh năng lực của bản thân với cấp trên, tranh thủ nắm bắt cơ hội không phải thường xuyên đến với mình.

Cảm xúc của Tuổi Dậu thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chiều của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

Qua đêm nay, 18/10/2022: 3 con giáp xui rủi bám lấy không buông, tai họa từ đâu rơi xuống đầu, tài chính thâm hụt, tình duyên trắc trở - Ảnh 3
Cảm xúc của Tuổi Dậu thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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