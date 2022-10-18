Đúng khuya nay 18/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, mệnh chủ thay thời đổi vận, một bước lên hương, gia đạo ngập tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 15:25

Khuya nay, 18/10, 3 con giáp này trúng số đổi đời, bản mệnh thay thời đổi vận, một bước lên hương, tình - tiền viên mãn, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị.

Tuổi Thìn

Chúc mừng tuổi Thìn có một ngày Thứ Ba đẹp đẽ vô cùng. Công việc suôn sẻ, tiền tài đến nhà, tình cảm vượng sắc. 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay ngày Thứ Ba ngày 18/10/2022, đường tài lộc của tuổi Thìn không cần phải lo lắng gì nhiều. Tiền bạc về túi không ít, nhất là người theo nghiệp buôn bán kinh doanh vô cùng phát đạt, nguồn thu nhập không tồi, đủ để chi tiêu thoải mái và có một khoản dư để tích lũy.

Ngũ hành tương sinh mang đến những tin vui cát lành trong vận trình tình cảm. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, có thể cùng chung bước sau này. Tình cảm mới bắt đầu vô cùng tươi đẹp, hãy cố gắng vun đắp, bồi dưỡng mỗi ngày để có được hạnh phúc dài lâu.

Đúng khuya nay 18/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, mệnh chủ thay thời đổi vận, một bước lên hương, gia đạo ngập tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh mang đến những tin vui cát lành trong vận trình tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay Thứ Ba ngày 18/10/2022, được thần tài trợ mệnh nên Tuổi Mãos ẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến tiền tài. Những cố gắng trong suốt thời gian qua của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng bằng những phần thưởng về mặt tài chính.

Dù giai đoạn này bạn khá rủng rỉnh về mặt tiền bạc, nhưng Tuổi Mão cũng nên trân trọng thành quả của mình, đừng vội tiêu xài phung phí mà nên có một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể. Tiết kiệm hay đầu tư đều là những lựa chọn phù hợp với bạn vào thời điểm này.

Ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui. Các cặp đôi hạnh phúc bên nhau, tình cảm ngày càng mặn nồng, khăng khít. Người độc thân có cơ hội làm quen với nhiều người khác phái, nhưng có thể nên duyên hay không thì còn tùy thuộc vào tình cảm của cả hai.

Đúng khuya nay 18/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, mệnh chủ thay thời đổi vận, một bước lên hương, gia đạo ngập tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 2
Ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm cũng có nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường công danh của người tuổi Tuất trong ngày vô cùng vượng phát. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ, che chở và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nếu bản mệnh biết nắm bắt thời cơ và tận dụng lợi thế có sẵn thì con đường tiến thân ngày càng rộng mở và thuận lợi hơn nữa.

Tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, người buôn bán kinh doanh phát tài, tiền bạc ào áo đổ về nhà. Tuy nhiên thời vận có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cơ hội cũng đến vào lúc tuổi Tuất không ngờ tới nhất nên cần tỉnh táo để không bỏ lỡ. Ngoài ra, bản mệnh cũng không được chủ quan bởi kẻ xấu vẫn luôn rình rập.

Về phương diện tình cảm của con giáp này khá êm đẹp. Tình yêu đôi lứa hài hòa, không có nhiều nỗi lo, cả hai cùng tìm thấy sự bình an và ấm áp khi ở bên nhau. Trong khi đó, người độc thân thì không quá vội vàng tìm kiếm tình yêu nhưng lại được giới thiệu cho mối nhân duyên tốt lành.

Đúng khuya nay 18/10: Chúc mừng 3 con giáp này trúng số độc đắc, mệnh chủ thay thời đổi vận, một bước lên hương, gia đạo ngập tin vui, tình duyên thập phần vượng sắc - Ảnh 3
Tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, người buôn bán kinh doanh phát tài, tiền bạc ào áo đổ về nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 18/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh một đường rộng mở, thu nhập khấm khá, tiêu xài thả ga

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 18/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh một đường rộng mở, thu nhập khấm khá, tiêu xài thả ga

Đúng 12h trưa nay 18/10, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn.

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