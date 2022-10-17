Cuối ngày mai 18/10: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi bám lấy, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 22:30

Cuối ngày mai, 18/10, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi đủ đường, công danh lao dốc, vợ chồng lục đục bất hòa, cặp đôi có điềm rạn nứt.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có thể gặp chuyện không may trong công việc. Con giáp này đang phải đối mặt với nhiều thị phi do tiểu nhân đặt điều nói xấu, không những ảnh hưởng tới uy tín cá nhân mà công việc còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Mọi người bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với bản mệnh.

Tuổi Thân gặp phải cục diện tương hại, vận trình trong ngày bị giảm sút đáng kể. Con giáp này cần chú ý đến lời ăn tiếng nói, tránh những tình huống phát ngôn thiếu suy nghĩ, không biết kiêng nể, dễ tự rước họa vào thân. Hơn nữa, kẻ tiểu nhân luôn chực chờ sơ hở của bạn để tung tin đồn thất thiệt, ảnh hưởng đến uy tín của Tuổi Mão.

Đường tình duyên không được như ý muốn. Dường như con giáp này vẫn chưa thực sự hiểu về bản thân mình nên khó lòng tìm được người phù hợp với mình trong thời điểm hiện tại. Hãy cố gắng nhìn sâu vào trái tim để biết được bản thân muốn gì và tìm được một nửa ưng ý.

Cuối ngày mai 18/10: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi bám lấy, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 1
Đường tình duyên không được như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Ba 18/10/2022 ngày mai, Tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Tuổi Ngọ phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn.

Điểm mạnh của Tuổi Ngọ là có một ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên không sợ hãi trước tình huống xấu lần này mà vẫn bảo vệ được vị trí của mình. Nếu cảm nhận rằng bản thân không đủ khả năng tự giải quyết tình huống thì nên tìm một chỗ dựa vững chắc và tranh thủ sự ủng hộ của người khác để thoát khỏi những sự tác động tiêu cực xung quanh.

Tình cảm: Vận tình cảm gặp Chính Quan. Chuyện tình cảm cũng phủ màu ảm đạm trong ngày mai. Có lẽ người độc thân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc tìm một người bạn đời để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Bản tính độc lập khiến bạn vẫn còn muốn được tự do, không muốn phải gánh vác trách nhiệm gia đình.

Cuối ngày mai 18/10: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi bám lấy, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 2
Thứ Ba 18/10/2022 ngày mai, Tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý không mấy may mắn khi mà bị cục diện Lục xung ngáng trở. Đường tình duyên của con giáp này không phải không có đào hoa nhưng bản mệnh lại chưa biết nắm bắt cơ hội, chưa tìm được cách đúng đắn để thể hiện tình cảm của mình với đối phương.

Tài lộc: Mặt tài vận có Thiên Ấn tọa mạng ngụ ý mọi chuyện không hanh thông lại không muốn cầu giúp đỡ từ người khác. Người tuổi Tý ghét sự thay đổi của thị trường, tư duy hơn người lại có sự cảnh giác cao nên bạn khá nhạy cảm trong khoản đầu tư, sinh lời.

Người tuổi Tý còn bị ngũ hành xung khắc tác động khiến cho mối quan hệ đôi lứa chịu nhiều ảnh hưởng. Mâu thuẫn triền miên giữa bản mệnh và nửa kia mà không được giải quyết ổn thỏa, các cặp đôi dần bị xa cách về tình cảm, thiếu đi ngọn lửa nhiệt huyết, mặn nồng như thuở ban đầu.

Cuối ngày mai 18/10: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này gặp chuyện không may, xui rủi bám lấy, công danh bị gáng đường, tình duyên có điềm rạn nứt - Ảnh 3
Người tuổi Tý còn bị ngũ hành xung khắc tác động khiến cho mối quan hệ đôi lứa chịu nhiều ảnh hưởng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai 18/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, trao tận tay tiền tài cho 3 con giáp này, vận trình khởi sắc, bản mệnh nằm ngủ trên đống vàng, đời sau giàu nứt đố đổ vách

Cuối ngày mai 18/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, trao tận tay tiền tài cho 3 con giáp này, vận trình khởi sắc, bản mệnh nằm ngủ trên đống vàng, đời sau giàu nứt đố đổ vách

Cuối ngày mai 18/10, 3 con giáp này được thần tài trao tận tay vàng bạc, vận trình khởi sắc, bản mệnh nằm ngủ trên đống tiền, chỉ sợ tiêu xài không hết.

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