Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Ba 18/10/2022, Tuổi Dần được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

May mắn hơn có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn có gia đình là hậu phương vững chãi. Vì vậy, nếu phải đối diện với áp lực hoặc những điều không như ý muốn, bạn có thể tâm sự với người thân chứ đừng nên giấu mọi chuyện ở trong lòng.

Đường tài lộc của Tuổi Dần có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Dần có biểu hiện phát triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Ba 18/10/2022 hôm nay, cát thần nâng đỡ nên việc làm ăn của tuổi Dậu có dấu hiệu phát triển tốt, nhất là với ai đang làm nghề tự do. Con giáp này có thể tìm được những hợp đồng hoặc những mối hợp tác hứa hẹn.

Xem tử vi hôm nay, Kim sinh Thủy đem lại những dấu hiệu tốt lành cho tình duyên của người tuổi Dậu. Nhờ biết cách thể hiện sức hút của mình, bạn có thể chinh phục được nhiều đối tượng khác giới ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đây là thời điểm để bạn tạo dựng mối quan hệ.

Nếu đã có gia đình, nửa kia chính là người đồng hành cùng bạn vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhờ quá trình chia sẻ, tâm sự, người ấy có thể giúp bạn đưa ra nhiều ý kiến sáng suốt trong những tình huống tưởng chừng bế tắc.

Nếu đã có gia đình, nửa kia chính là người đồng hành cùng bạn vượt qua nhiều khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay Thứ Ba 18/10/2022, Tuổi Ngọ được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá nhờ những công việc tay trái. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Hôm nay, mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Các mối quan hệ xã giao của tuổi Ngọ phát triển tốt đẹp là do con giáp này luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ mọi người một cách vô tư, không hề toan tính. Vì thế mà chắc chắn, khi khó khăn xảy đến, bản mệnh cũng sẽ được nhiều mọi người dang tay giúp đỡ.

Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người. Bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người xung quanh, đồng thời chú trọng đến việc nắm bắt suy nghĩ và cảm nhận của người khác, nhờ vậy mà bạn có nhân duyên khá tốt.

Tuổi Ngọ được Thần Tài trợ mệnh nên dễ làm ăn khấm khá - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo