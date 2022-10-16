Qua đêm nay, 15/10: Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này tiền tài vô như nước, vàng chất đầy két, lộc lá tá lả, bản mệnh giàu nứt đố đổ vách, cuối năm sắm nhà mua xế hộp tiền tỉ

Qua đêm nay, 3 con giáp này tiền tài vô như nước, vàng chất đầy két, lộc lá tá lả, cát khí vây quanh, bản mệnh chỉ gặp chuyện may mắn, tình duyên cũng nhiều bước tiến triển.
- Cuối ngày hôm nay 16/10: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may, tình - tiền lao dốc
- Khuya hôm nay 16/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm, ban tận tay phước lành cho 3 con giáp này, tài lộc bùng nổ, phú quý lên đời, vàng bạc chất đầy két, bản mệnh muốn nghèo cũng khó
Tuổi Tý
Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra hanh thông. Được quý nhân soi đường dẫn lối nên bản mệnh sớm tìm ra con đường riêng để phát huy năng lực của mình. Lại thêm tinh thần thép và ý chí kiên cường giúp người tuổi này nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đặt ra.
Vận trình tài lộc vượng phát. Riêng người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày đại phát tài.
Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này. Vốn dĩ việc tìm một nửa yêu thương phù hợp không phải là chuyện quá khó, chỉ có điều bản mệnh có chịu mở lòng.
Tuổi Sửu
Công việc của tuổi Sửu trong ngày mai diễn ra vô cùng tốt đẹp. Tử vi ngày mới cho biết con giáp này sắp tới sẽ nhận được cơn mưa lời khen về sự thông minh, nhanh trí trong quá trình xử lý công việc. Càng là rắc rối phức tạp lại càng kích thích người tuổi Sửu phát huy tốt khả năng ứng biến linh hoạt.
Vận trình tài lộc dồi dào. Người tuổi này không còn phải chật vật để lo nghĩ chuyện kiếm tiền vì nguồn thu nhập đã khá rủng rỉnh.
Trong ngày Hỏa sinh Thổ, vận tình cảm có nhiều điểm sáng. Đường tình duyên của người độc thân khá đẹp, đào hoa vượng. Bản mệnh có cơ hội gặp những đối tượng phù hợp qua giới thiệu hoặc qua công việc. Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau nên mối quan hệ tiến triển rất thuận lợi.
Tuổi Thân
Ngày mai là ngày nên dành cho gia đình, nhất là khi Tam Hội xuất hiện thì việc này mang lại cho bạn ý nghĩa lớn lao hơn bạn tưởng. Do đó, con giáp tuổi Thân nên gác lại bộn bề cuộc sống để ở bên người thân của mình.
Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện rõ rệt, cơ thể của bạn săn chắc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nếu ai có bệnh lúc này cũng nhanh chóng hồi phục hơn.
Những người đã lập gia đình cũng có một ngày khá yên ả. Đôi bên có thể nhân những lúc rảnh rỗi để tâm sự mọi chuyện với nhau. Đây là một cách rất tốt để gắn kết mối quan hệ giữa hai người.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo