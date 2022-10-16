Cuối ngày hôm nay 16/10: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may, tình - tiền lao dốc

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 07:23

Cuối ngày hôm nay, chiêm tinh cảnh báo vận trình 3 con giáp này khó khăn trắc trở, tình - tiền lao dốc, xui rủi bám lấy bản mệnh không dứt.

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra tương đối vất vả. Người tuổi này làm việc liên tục không ngừng nghỉ nhưng xem ra vẫn chưa thu được kết quả như mong đợi. Không những vậy, bản mệnh có thể gặp những rắc rối nghiêm trọng trong công việc nếu vẫn không chịu thay đổi bản tính nóng nảy, bốc đồng. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Nguồn thu nhập có dấu hiệu chững lại vì cuối tuần có nhiều khoản phát sinh bất ngờ khiến con giáp này phải chi ra một số tiền lớn để giải quyết. 

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Thân hôm nay không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai. 

Cuối ngày hôm nay 16/10: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may, tình - tiền lao dốc - Ảnh 1
Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Thân hôm nay không được may mắn cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng CN ngày 16/10/2022 hôm nay, hung tinh báo hiệu những chuyện tranh lợi đoạt tài đến với tuổi Ngọ. Nếu không muốn các mối quan hệ trở nên phức tạp và bất lợi hơn, con giáp này hãy nên nhường nhịn một chút.

Tài lộc: Vận trình tài lộc bấp bênh. Tử vi cho hay, con giáp này sẽ phải sống khá chật vật trong khoảng thời gian tới nếu không sớm lập ra kế hoạch quản lý chi tiêu rõ ràng. 

Ngoài ra hôm nay, do hưởng của cục diện tứ hành xung, chuyện tình cảm của tuổi Ngọ cũng nảy sinh nhiều vướng mắc. Những mâu thuẫn cứ ngày một lớn lên, trong khi cả hai không ai chịu nhường ai, những vết rạn nứt cứ rõ hơn lên từng ngày.

Cuối ngày hôm nay 16/10: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may, tình - tiền lao dốc - Ảnh 2
Vận trình tài lộc bấp bênh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tinh thần làm việc của tuổi Dậu bị ảnh hưởng. Bạn dễ bị ngoại cảnh tác động, mất tập trung dẫn đến công việc đang có dấu hiệu trì trệ, khó đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu. Lúc này bạn nên hoàn thành các hạng mục công việc dang dở trước khi lập ra các kế hoạch dài hạn cho tương lai.

Do Kim khí vượng, tình hình sức khỏe của bạn không tốt cho lắm. Con giáp này không nên xem thường việc nghỉ ngơi bởi điều đó giúp bạn tránh bị căng thẳng và đầu óc có thể tỉnh táo và thoải mái nhất.

Tình cảm: Vận trình tình cảm không như mong muốn. Ảnh hưởng của tác nhân bên ngoài khiến cho bạn và người ấy nảy sinh những hiểu lầm nhỏ nhặt, không đáng. Thêm vào đó, bạn quá ham mê công việc nên vô tình bỏ bê người ấy trong một khoảng thời gian dài. 

Cuối ngày hôm nay 16/10: CHIÊM TINH báo mệnh, 3 con giáp này xui rủi bủa vây, vận trình kém may, tình - tiền lao dốc - Ảnh 3
Do Kim khí vượng, tình hình sức khỏe của bạn không tốt cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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