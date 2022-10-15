Qua đêm nay, 15/10: Xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, 3 con giáp này cầu được ước thấy, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 19:40

Qua đêm nay, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới bản mệnh, 3 con giáp này cầu được ước thấy, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền.

Tuổi Dần

Thiên Tài hỗ trợ cho tuổi Dần trong việc tìm kiếm những cơ hội liên quan đến việc gia tăng nguồn thu nhập của mình. Con giáp này có thể nhận được lời khuyên rất có ích từ người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm giúp bản mệnh có định hướng tốt hơn trong việc lên kế hoạch về tiền bạc của mình.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 16/10/2022, tuổi Dần có thể đón nhận may mắn bất ngờ, khi cơ hội đến với một cái đích mới, là dấu hiệu rõ ràng cho thấy tuổi Dần đang đi đúng hướng. Dù bất cứ ai đó nói gì thì hãy cứ tự tin vào chặng đường mình đi và sẽ thấy kết quả thật xứng đáng với những nỗ lực của mình.

Trong ngày mới, cục diện tam hội hỗ trợ tuổi Dần kết nối với bạn bè, cùng nhau trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị của đời sống. Tuy nhiên đừng quên dành cho mình những khoảng lặng thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn một chút, sau một ngày dài với quá nhiều hoạt động sôi nổi, ồn ào.

Qua đêm nay, 15/10: Xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, 3 con giáp này cầu được ước thấy, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 1
Thiên Tài hỗ trợ cho tuổi Dần trong việc tìm kiếm những cơ hội liên quan đến việc gia tăng nguồn thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng CN ngày 16/10/2022, tuổi Tỵ khá thuận lợi trong việc tìm kiếm những cơ hội gia tăng nguồn thu nhập. Con giáp này có thể nhận được lời khuyên rất có ích từ người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm giúp bản mệnh có định hướng tốt hơn trong việc lên kế hoạch về tiền bạc của mình.

Có Chính Tài nâng đỡ nên đường tài lộc của người tuổi Tỵ vượng phát. Con giáp này không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc nên có được một ngày khá thảnh thơi. Ngoài ra bản mệnh cũng cảm thấy rất lạc quan về tình hình tài chính tương lai vì đã có một khoản tiết kiệm nho nhỏ để đảm bảo.

Ngũ hành tương sinh mang lại tín hiệu tốt từ phương diện sức khỏe cho tới tình cảm. Nhờ đó mà ngày mai của người tuổi Ngọ trôi qua nhẹ nhàng, dễ chịu hơn bao giờ hết, một số khúc mắc được giải quyết và sau này con giáp này không còn phải bận tâm tới chúng nữa.

Qua đêm nay, 15/10: Xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, 3 con giáp này cầu được ước thấy, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 2
Có Chính Tài nâng đỡ nên đường tài lộc của người tuổi Tỵ vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, CN ngày 16/10/2022, cục diện lục hợp giúp tuổi Dậu hóa giải mọi mâu thuẫn. Con giáp này nhận ra lỗi của mình và chủ động sửa chữa còn lại phù thuộc vào việc đối phương có bỏ qua lỗi lầm hay không mà thôi. Với những ai vẫn cố chấp thì bản mệnh cũng chẳng thể thay đổi được mà nên tập trung vào việc của mình sẽ tốt hơn.

Đường tình duyên của con giáp này trong ngày khá êm đẹp. Có lẽ một phần là do thời gian này tuổi Dậu và người ấy đã lắng nghe nhau nhiều hơn nên biết cảm thông và thấu hiểu cho nửa kia của mình, cùng nhau vun vén, chăm cho cho gia đình và hạnh phúc của mình.

Qua đêm nay, 15/10: Xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, 3 con giáp này cầu được ước thấy, vận trình lên hương, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa - Ảnh 3
Đường tình duyên của con giáp này trong ngày khá êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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