Đúng giờ Sửu ngày mai 16/10/2022: TOP 3 con giáp sung sướng như tiên, vận trình rực rỡ, chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh đứng trên cao, ai nấy đều phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 13:23

Đúng giờ Sửu ngày mai 16/10, 3 con giáp này Thần phật dẫn đường, công danh chạm đỉnh, ngày càng thăng tiến đứng trên đỉnh cao, ai nấy đều phải ngước mắt ghen tị.

Tuổi Mão

Nhờ có Chính Quan trợ lực mà những sự việc diễn ra trong hôm nay sẽ truyền thêm cho con giáp tuổi Mão động lực, cảm hứng, khiến bạn sẵn sàng đảm nhận nhiều trách nhiệm mới. Với năng lực của mình, bạn còn có thể tiến xa hơn nữa.

Chẳng những vậy, Thực Thần còn giúp những chú Mèo đón nhận nhiều may mắn bất ngờ liên quan đến chuyện tài chính. Nếu con giáp này có thể mở rộng kinh doanh một cách nhanh chóng, tiền bạc không phải nghĩ. Thế nhưng bạn vẫn nên cân đối thu – chi, đừng nên hoang phí nếu không bản mệnh sẽ sớm nhận hậu quả của việc này thôi.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện rõ rệt, cơ thể của bạn săn chắc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nếu ai có bệnh lúc này cũng nhanh chóng hồi phục hơn.

Đúng giờ Sửu ngày mai 16/10/2022: TOP 3 con giáp sung sướng như tiên, vận trình rực rỡ, chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh đứng trên cao, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiếp nối tử vi ngày 15/10/2022, người tuổi Dần may mắn gặp được Chính Ấn nên công việc không có gì phải lo lắng. Bạn có cơ hội được trao đảm nhận nhiều trọng trách, cải thiện tầm ảnh hưởng trong công việc hoặc được nhìn nhận đúng với năng lực.

Đặc biệt những người nào theo đuổi danh vọng, chức quyền thì càng có được lợi thế trong ngày cuối tuần này. Bản mệnh có cơ hội cạnh tranh công bằng, không sợ thua kém bất kì ai, thế nhưng cũng không nên quá nóng vội, tham lam mà hành xử thiếu suy nghĩ để ảnh hưởng tới tương lai.

Thực Thần giúp tuổi Dần có cảm giác yên ổn với những gì đang có. Những điều bạn cảm thấy quen thuộc chính là thứ đang kìm hãm bạn, không cho bạn cơ hội làm mới bản thân. Chưa chắc các sở thích của bạn đã lành mạnh đâu, bạn nên xem xét thay đổi và phát triển bản thân hơn nhé!

Đúng giờ Sửu ngày mai 16/10/2022: TOP 3 con giáp sung sướng như tiên, vận trình rực rỡ, chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh đứng trên cao, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 2
Thực Thần giúp tuổi Dần có cảm giác yên ổn với những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn gặp được Tam Hợp nên vận trình ngày đón nhiều may mắn, mọi việc tiến hành đều suôn sẻ. Con giáp này nỗ lực hết mình để chứng minh năng lực của bản thân. Bản mệnh cũng nhận được những niềm vui nho nhỏ đến từ những người xung quanh nên tinh thần cũng phấn chấn hơn hẳn.

Tài lộc: Mặt tài lộc được hỗ trợ bởi Tam Hội cục. Vận khí tài lộc chủ hành Mộc, đại diện cho sức mạnh và nguồn sống dồi dào. Người tuổi Thìn vừa dịu dàng mà cũng vừa cứng cỏi, luôn thể hiện sự nhiệt thành trong công việc nên tài lộc thuận lợi.

Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ, bất kể bạn đi qua một giai đoạn khá phức tạp trong đời sống tình cảm cá nhân. Hãy đảm bảo rằng bạn xử lý các tình huống một cách trưởng thành, bản lĩnh, tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Đúng giờ Sửu ngày mai 16/10/2022: TOP 3 con giáp sung sướng như tiên, vận trình rực rỡ, chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh đứng trên cao, ai nấy đều phải ngước nhìn - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh giúp cho khoảng thời gian này mang lại sự rõ ràng cho các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Tý ngày mai 16/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ cho 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng, bản mệnh thu nhập khủng, tài chính nhờ đó lên hương

Đúng giờ Tý ngày mai 16/10/2022: CHÍNH TÀI nâng đỡ cho 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng, bản mệnh thu nhập khủng, tài chính nhờ đó lên hương

Đúng giờ Tý ngày mai, 16/10, 3 con giáp này rộng đường công danh, tiền tài thênh thang, cấp trên trọng dụng bản mệnh, cuối năm thăng quan tiến chức.

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