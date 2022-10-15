Cuối ngày mai 16/10: TOP 3 con giáp 'nằm im' tiền tài cũng tới tay, cát khí vây quanh, may mắn đủ đường, vận trình hanh thông suôn sẻ, tình duyên ngày một vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 18:23

Cuối ngày mai 16/10, 3 con giáp này 'nằm im' cũng có vàng bạc, cát khí vây quanh, hanh thông đủ đường, tình duyên viên mãn.

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của người tuổi Thìn khởi sắc hơn. Cả Chính tài và Thứ tài đều tăng tiến đáng kể, dù không quá dư dả nhiều nhưng chỉ cần có thêm chút tiền bạc cũng là điều tốt lành, con giáp này cũng không phải lo lắng chuyện chi tiêu hằng ngày nhiều nữa.

Bản mệnh gặp cục diện Tam Hợp nên sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái, nghĩ chuyện gì cũng thông suốt, làm chuyện gì cũng trôi chảy. Vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông, thuận lợi. Người tuổi Thìn chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra trước đó là mọi thứ sẽ mang lại kết quả tích cực.

Ngũ hành tương sinh lại là tín hiệu tốt để con giáp này tìm cách cải thiện các mối quan hệ bao gồm cả tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu, em chồng chị dâu... Việc giải tỏa căng thẳng giúp người tuổi Thìn cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn và có thời gian tập trung cho những việc ý nghĩa hơn.

Cuối ngày mai 16/10: TOP 3 con giáp 'nằm im' tiền tài cũng tới tay, cát khí vây quanh, may mắn đủ đường, vận trình hanh thông suôn sẻ, tình duyên ngày một vượng sắc - Ảnh 1
Bản mệnh gặp cục diện Tam Hợp nên sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống lúc này. Nhờ cát tinh mà những thay đổi đó cơ bản là theo chiều hướng tích cực, một phần cũng là do cách nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan của con giáp này.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời biết giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.

Cuối ngày mai 16/10: TOP 3 con giáp 'nằm im' tiền tài cũng tới tay, cát khí vây quanh, may mắn đủ đường, vận trình hanh thông suôn sẻ, tình duyên ngày một vượng sắc - Ảnh 2
Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Mùi phát triển tốt trong sự nghiệp, cho dù bạn làm trong bất cứ ngành nghề nào. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, bạn nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng từ cấp trên cũng như sự tin tưởng của đồng nghiệp.

Những người đối mặt với các kỳ thi cử cũng có thể đạt được thành tích lý tưởng trong ngày hôm nay. Hãy tin tưởng hơn vào chính mình, điều người khác làm được thì bạn cũng sẽ làm được, thậm chí bạn còn làm rất tốt nữa cơ.

Đường tình duyên của Tuổi Mùi ngày mai khởi sắc hơn, các mối quan hệ của con giáp này đều phát triển tốt đẹp. Mặc dù người độc thân chưa tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp ngay lúc này, nhưng bản mệnh có nhiều bạn bè và có người cùng tâm sự trải nghiệm. Người đã có đôi không có nhiều mâu thuẫn hay tranh cãi nào quá lớn.

Cuối ngày mai 16/10: TOP 3 con giáp 'nằm im' tiền tài cũng tới tay, cát khí vây quanh, may mắn đủ đường, vận trình hanh thông suôn sẻ, tình duyên ngày một vượng sắc - Ảnh 3
Đường tình duyên của Tuổi Mùi ngày mai khởi sắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai,16/10: THẦN TÀI điểm mặt gọi tên 3 con giáp này trao vàng bạc, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo chuyện cơm áo, cuối năm sắm xe mua xe, vận trình lên hương nhanh chóng

Đúng ngày mai,16/10: THẦN TÀI điểm mặt gọi tên 3 con giáp này trao vàng bạc, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo chuyện cơm áo, cuối năm sắm xe mua xe, vận trình lên hương nhanh chóng

Đúng ngày mai, 16/10, 3 con giáp này được thần tài trao tận tay vàng, bản mệnh rung đùi đếm tiền, đời sau chỉ có nhung lụa vinh hoa, cuối năm lên đời.

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