Cuối ngày mai 16/10: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp được cảnh báo giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, kẻ tiểu nhân trong bóng tối đặt điều nói xấu bản mệnh

Tương Hại xuất hiện nên tuổi Tỵ hãy làm mọi việc theo cách mình muốn, không để ai tác động. Sẽ có người không hài lòng với cách giải quyết vấn đề của bạn. Cái họ cần ở bạn lúc này là sự lắng nghe, hợp tác.

Kim – Mộc xung khắc, mối quan hệ tình cảm hiện tại cũng có dấu hiệu rạn nứt khiến bản mệnh không khỏi đau đầu, mệt mỏi. Giữa lúc mọi sự rối ren, đối phương chẳng những không hề thông cảm mà còn cố tình gây sự, tranh cãi khiến cho bạn chán nản, không còn tâm trí đâu để giải quyết ổn thỏa những rắc rối đó nữa.

Do Thương Quan nên có thể tâm trạng của tuổi Tỵ trong ngày mia không tốt, bạn muốn giữ mọi ưu tư cho riêng mình, thay vì chia sẻ với bất cứ ai. Có lẽ vấn đề chính là bạn đang sợ phản ứng của mọi người.

Kim – Mộc xung khắc, mối quan hệ tình cảm hiện tại cũng có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày Dậu – Dậu Tự Hình sẽ tác động không nhỏ đến tinh thần làm việc của tuổi Dậu trong ngày cuối tuần này. Bạn dễ bị ngoại cảnh tác động, mất tập trung dẫn đến công việc đang có dấu hiệu trì trệ, khó đảm bảo tiến độ theo đúng yêu cầu. Lúc này bạn nên hoàn thành các hạng mục công việc dang dở trước khi lập ra các kế hoạch dài hạn cho tương lai.

Do Kim khí vượng, tình hình sức khỏe của bạn không tốt cho lắm. Con giáp này không nên xem thường việc nghỉ ngơi bởi điều đó giúp bản mệnh tránh bị căng thẳng và đầu óc có thể tỉnh táo và thoải mái nhất.

Tình cảm: Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy tốt đẹp trong ngày mai. Đây không phải lần đầu hai người xảy ra những xung đột, cãi vã. Cả hai đều chẳng ai chịu thua ai, khăng khăng muốn làm những điều mình muốn. Nếu không có bất cứ giải pháp nào để gỡ rối thì e rằng kết cục xấu nhất tan vỡ có thể xảy đến bất cứ lúc nào.

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia không mấy tốt đẹp trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày mai người tuổi Mùi có một ngày khó khăn khi nhiều việc không như ý, bạn càng cố kiểm soát tình hình càng cảm thấy rối trí. Có khi điều bạn cần lúc này là sự tĩnh tâm, hãy dành một góc riêng không ai quấy rầy để được nghỉ ngơi, suy nghĩ tỉnh táo hơn mà không bị hoàn cảnh tác động.

Tại nơi làm việc, bạn trở nên nóng nảy, căng thẳng với đồng nghiệp, gây ra vấn đề khi tương tác, một phần là do tác động của Tỷ Kiên. Có những ý kiến đối đầu là chuyện dễ hiểu nhưng bạn không chấp nhận được thái độ thiếu tộn trọng của đối phương.

Thổ sinh xuất cho Kim khiến tuổi Mùi có thể tranh cãi với một nửa của mình, nhưng rất may mọi chuyện không hề tồi tệ quá, vì có thể sau khi tranh cãi thì hai bạn sẽ hiểu nhau hơn và ngày càng xích lại gần nhau hơn.

Thổ sinh xuất cho Kim khiến tuổi Mùi có thể tranh cãi với một nửa của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo