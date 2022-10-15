Đúng ngày mai,16/10: THẦN TÀI điểm mặt gọi tên 3 con giáp này trao vàng bạc, bản mệnh rủng rỉnh tiền tiêu, chẳng lo chuyện cơm áo, cuối năm sắm xe mua xe, vận trình lên hương nhanh chóng

Tuổi Mão sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc sống lúc này. Nhờ cát tinh mà những thay đổi đó cơ bản là theo chiều hướng tích cực, một phần cũng là do cách nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan của con giáp này.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là mọi gánh nặng dường như tan biến ngay.

Khi cơ hội tốt đẹp đến, bản mệnh cần phải nhanh chóng nắm bắt lấy nếu không muốn tuột mất. Đôi khi nó xuất hiện nhưng không phải ai cũng đủ tinh tường để có được thứ tốt nhất về mình. Cục diện hình hại nhắc nhở người tuổi Mão phải điềm tĩnh, chớ nên tự cao tự đại. Sự hấp tấp, vội vàng có thể làm hại chính bản thân mình. Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn và tinh thần ham học hỏi.

Nhờ cát tinh mà những thay đổi đó cơ bản là theo chiều hướng tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đường tài lộc của người tuổi Thìn khởi sắc hơn. Cả Chính tài và Thứ tài đều tăng tiến đáng kể, dù không quá dư dả nhiều nhưng chỉ cần có thêm chút tiền bạc cũng là điều tốt lành, con giáp này cũng không phải lo lắng chuyện chi tiêu hằng ngày nhiều nữa.

Bản mệnh gặp cục diện Tam Hợp nên sức khỏe dồi dào, tinh thần thoải mái, nghĩ chuyện gì cũng thông suốt, làm chuyện gì cũng trôi chảy. Vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông, thuận lợi. Người tuổi Thìn chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã đề ra trước đó là mọi thứ sẽ mang lại kết quả tích cực.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Bạn nên mở lòng mình để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi ngày mai CN ngày 16/10/2022 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Mùi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Mùi đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Mùi sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa.

Tuổi Mùi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo