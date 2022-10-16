Khuya hôm nay 16/10/2022: CÁT THẦN hạ phàm, ban tận tay phước lành cho 3 con giáp này, tài lộc bùng nổ, phú quý lên đời, vàng bạc chất đầy két, bản mệnh muốn nghèo cũng khó

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 16/10 của tuổi Thìn, vận trình công việc diễn ra hanh thông đủ đường. Nhờ đưa ra được những ý tưởng độc đáo, mới mẻ nên người tuổi này nhận được những đánh giá tích cực từ cấp trên, đồng nghiệp xung quanh. Khi có đủ năng lực, bản mệnh có thể tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, công danh.

Tình cảm như ý, Tuổi Thìn đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Thìn thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tươi sáng. Con giáp này có thể tự tin với khả năng quan sát và nắm bắt mọi cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt. Chính vì điều này, nguồn thu nhập ngày một tăng cao đáng kể.

Tình cảm như ý, Tuổi Thìn đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chiếu theo những dấu hiệu trong tử vi cá nhân hàng ngày, trong ngày CN 16/10/2022 này, Tuổi Sửu gặp ngày tam hợp nên vận trình vô cùng tươi sáng, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió vì luôn có người chỉ đường dẫn lối, giúp đỡ nhiệt tình. Con giáp này trước đó thường gieo những mối nhân duyên tốt đẹp nên ngày nay gặp nhiều may mắn, bạn bè đa số đều là những người trung thực và tốt bụng. Có thể nói bản thân Tuổi Sửu khi cần thiết sẽ không thiếu sự hỗ trợ trên mọi phương diện.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Sửu. Nếu con giáp này giữ vững được sự tích cực như vậy thì chẳng bao giờ phải lo lắng khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn cả. Tình yêu đôi lứa cũng êm đẹp, Tuổi Sửu hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và ấm áp bên một nửa yêu thương của mình.

Để có điều này cũng một phần là nhờ cách đối nhân xử thế khéo léo của Tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 16/10/2022 hôm nay, có quý nhân tam hợp ở bên trợ mệnh, tuổi Tỵ không phải lo lắng quá nhiều về con đường tiến thân. Công việc trên đà thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc là những điều con giáp này sẽ sớm được trải nghiệm trong thời gian tới.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng cao. Viêc kinh doanh buôn bán “xuôi chèo mát mái” giúp cho con giáp này có được nguồn thu nhập rủng rỉnh, dồi dào trong khoảng thời gian cuối tuần này.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, bạn thích nói lời yêu thương tới một nửa của mình. Đây chính là liều thuốc tuyệt vời cho tình cảm đôi lứa, bạn thấy tiếc rằng mình không hiểu ra điều đó sớm hơn để áp dụng từ trước đó.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên đường tình duyên của bản mệnh khá tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo