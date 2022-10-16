Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 17/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban tài lộc cho 3 con giáp này, tiền bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh giàu có sung túc, cuối năm gia đạo có tin vui, thập phần viên mãn vô biên

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 09:22

Đúng 12h02p trưa mai, 3 con giáp này được Ngọc hoàng ban tài lộc, bản mệnh giàu có cao sang, mua nhà xịn, sắm xế hộp tiền tỷ, vận trình từ đó thăng tiến không ngừng.

Tuổi Dần

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần không sợ hãi khi phải đối diện với khó khăn. Thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng cảm thấy hăng hái. Bạn biết đây là thời điểm phù hợp để khẳng định bản thân.

Ngoài ra, những mối quan hệ tốt đẹp gây dựng từ trước đó cũng giúp sự nghiệp của bạn phát triển thuận lợi hơn. Bạn được giới thiệu cho những công việc triển vọng, hãy nhanh chóng nắm bắt, rồi bạn sẽ vươn tới cái đích khiến nhiều người thèm muốn.

May mắn hơn là bản mệnh có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn có gia đình là hậu phương vững chãi. Vì vậy, nếu phải đối diện với áp lực hoặc những điều không như ý muốn, bạn có thể tâm sự với người thân chứ đừng nên giấu mọi chuyện ở trong lòng.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 17/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban tài lộc cho 3 con giáp này, tiền bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh giàu có sung túc, cuối năm gia đạo có tin vui, thập phần viên mãn vô biên - Ảnh 1
May mắn hơn là bản mệnh có Kim sinh Thủy, mệnh chủ luôn có gia đình là hậu phương vững chãi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong lĩnh vực sự nghiệp, Thiên Ấn lại giúp bản mệnh tạo dựng được uy tín của mình. Bạn có thể là người lãnh đạo đáng kính, là chỗ dựa cho tất cả mọi người xung quanh. Bạn hoàn toàn có thể là người đưa tập thể tới thành công lớn lao hơn nữa trong tương lai.

Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Tỵ không phải lo đến chuyện hết tiền tiêu trong ngày mai. Người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản kha khá nếu đã cố gắng làm việc suốt thời gian qua. Đây chính là phần thưởng khích lệ của cấp trên với bạn.

Mộc sinh Hỏa, những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Thái độ tích cực, chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được người lý tưởng. Nếu có thiện cảm với ai, hãy chủ động giữ liên lạc với người ấy nhé.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 17/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban tài lộc cho 3 con giáp này, tiền bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh giàu có sung túc, cuối năm gia đạo có tin vui, thập phần viên mãn vô biên - Ảnh 2
Mộc sinh Hỏa, những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra hanh thông. Được quý nhân soi đường dẫn lối nên bản mệnh sớm tìm ra con đường riêng để phát huy năng lực của mình. Lại thêm tinh thần thép và ý chí kiên cường giúp người tuổi này nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Vận trình tài lộc vượng phát. Riêng người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán sẽ có một ngày đại phát tài.

Mộc sinh Hỏa cho thấy bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Người ấy chính là chỗ dựa tinh thần cho bạn, đặc biệt là khi bạn vướng phải khó khăn. Nếu sắp xếp được thời gian, bạn nên tìm cách tạo thêm kỉ niệm cho đôi bên.

Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai 17/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu, ban tài lộc cho 3 con giáp này, tiền bạc trải đầy trước mắt, bản mệnh giàu có sung túc, cuối năm gia đạo có tin vui, thập phần viên mãn vô biên - Ảnh 3
Công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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