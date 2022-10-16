Cuối ngày mai 17/10: 3 con giáp này chuẩn bị đón THẦN TÀI, may mắn gõ cửa, vàng bạc đầy tay, bản mệnh thay thời đổi vận, tình - tiền lên hương

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Hai 17/10/2022, Tuổi Thìn có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện rõ rệt, cơ thể của bạn săn chắc, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Nếu ai có bệnh lúc này cũng nhanh chóng hồi phục hơn.

Tài lộc trong ngày Thứ Hai này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thìn vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bản mệnh đang được cải thiện rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Hai 17/10/2022, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Mùi, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Mùi sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Xem Tử vi, ngày mai là ngày nên dành cho gia đình, nhất là khi Tam Hội xuất hiện thì việc này mang lại cho bạn ý nghĩa lớn lao hơn bạn tưởng. Do đó, con giáp tuổi Mùi nên gác lại bộn bề cuộc sống để ở bên người thân của mình.

Thực Thần giúp tuổi Mùi có cảm giác yên ổn với những gì đang có. Những điều bạn cảm thấy quen thuộc chính là thứ đang kìm hãm bạn, không cho bạn cơ hội làm mới bản thân. Chưa chắc các sở thích của bạn đã lành mạnh đâu, bạn nên xem xét thay đổi và phát triển bản thân hơn nhé!

Thực Thần giúp tuổi Mùi có cảm giác yên ổn với những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chuyện tiền bạc ngày mai ngày 17/10/2022 với Tuổi Dậu vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên Tuổi Dậu. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn. Tuổi Dậu có thể lên kế hoạch một chuyến dã ngoại vào cuối tuần bên bạn bè và người ấy xem sao.

Tình duyên đang cực kỳ ngọt ngào nên hãy tranh thủ ở bên người ấy nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo