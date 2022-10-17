Cuối ngày mai 18/10/2022: THẦN TÀI mở cửa kho bạc, trao tận tay tiền tài cho 3 con giáp này, vận trình khởi sắc, bản mệnh nằm ngủ trên đống vàng, đời sau giàu nứt đố đổ vách

Vận trình tài lộc của người tuổi Dần có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực nhờ cục diện Dần Ngọ Tam Hợp. Chuyện hợp tác làm ăn diễn ra thuận lợi, con giáp này gặp được đối tác tin cậy có thể kết hợp lâu dài và mở rộng quy mô kinh doanh tốt hơn nên cần hết sức chú ý.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Dần có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần ngày mai cũng khá tốt, bản mệnh đưa ra được những lựa chọn đúng đắn, dứt khoát, quyết đoán để nắm bắt cơ hội và phát huy tối đa năng lực bản thân, đạt được những mục tiêu đã định. Người tuổi Dần không do dự, xem xét quá nhiều vì sợ lỡ mất thời cơ hiếm có.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần ngày mai cũng khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp: Người tuổi Mùi ngày mai có Thực Thần độ mệnh. Có thể nói công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi. Trong công việc bạn có chính kiến của riêng mình, nhiều ý tưởng đóng góp sáng tạo nên được mọi người ghi nhận.

Tài lộc: Mặt tài vận người tuổi Mùi có Chính Quan che chở. Tuy nhiên Chính Quan không có tác dụng nhiều trong việc kiếm tiền mà chủ yếu tốt cho mệnh này về mặt học hành, địa vị, chức vụ ... Bạn nên làm tốt công việc được giao thì đương nhiên mặt thu nhập chính cũng được bảo vệ.

Ngũ hành tương sinh mang đến những tin vui cát lành trong vận trình tình cảm. Nếu còn độc thân, người tuổi Mùi sẽ gặp được nửa kia tâm đầu ý hợp với mình, có thể cùng chung bước sau này. Tình cảm mới bắt đầu vô cùng tươi đẹp, hãy cố gắng vun đắp, bồi dưỡng mỗi ngày để có được hạnh phúc dài lâu.

Ngũ hành tương sinh mang đến những tin vui cát lành trong vận trình tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp: Ngày mai tuổi Thân gặp thần sát là Chính Ấn, tốt cho người có chức vụ trong sự nghiệp. Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới, đúng với phương hướng mà bản mệnh đang có ưu thế.

Tài lộc: Mặt tài vận được hỗ trợ bởi Tam Hội cục ngụ ý người tuổi Thân nên mềm mỏng mà cũng cần cứng cỏi của Tam Hội cục. Chủ động và dám đối diện với những khó khăn trong tiền bạc. Bạn sẽ tự mình hóa giải được trắc trở trong tài chính.

Thứ Ba này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Thân, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Thứ Ba này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo