Đúng giờ Sửu ngày mai 18/10: 3 con giáp này 'nằm im' cũng có của ăn của để, bản mệnh có điềm báo tài lộc, cuối năm chỉ rung đùi đếm tiền, sống trong nhung lụa vinh hoa

Theo tử vi ngày 18/10/2022 của 12 con giáp , người tuổi Tý trải qua một ngày bình yên dưới sự trợ giúp của Tam Hội. Nhờ có những mối quan hệ xã giao tốt đẹp đã gây dựng từ trước, bản mệnh chẳng còn sợ hãi khi đối diện với khó khăn, thách thức, bởi bạn biết rằng mình sẽ luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để Tuổi Tý có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên còn đường đã chọn.

Thậm chí, nếu giữ được tinh thần làm việc tốt như hiện tại, bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của cấp trên. Cấp trên sẽ thử giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại để đánh giá năng lực, từ đó cất nhắc bạn lên vị trí xứng đáng.

Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 18/10/2022, nhờ có tam hội nâng đỡ, sự nghiệp của tuổi Dần tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp con giáp này khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay.

May mắn hơn nhờ có Chính Quan phù trợ mà công việc của người tuổi Dần có những bước tiến triển rõ ràng. Bạn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của cấp trên cũng như đồng nghiệp, chính vì vậy mà nhiệm vụ nào vào tay bạn cũng trở nên trôi chảy hơn hẳn mọi người.

Cục diện Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp. Bản mệnh và nửa kia của mình luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một gắn kết, tin tưởng nhau hơn.

Cục diện Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay Thứ Ba ngày 18/10/2022 là ngày mà Tuổi Sửu đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của Tuổi Sửu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Sửu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Thủy sinh Mộc cho thấy bản mệnh và gia đình luôn quan tâm và dành những tình cảm ấm áp cho nhau. Trong mối quan hệ vợ chồng, bạn và người ấy luôn quan tâm, chia sẻ mọi chuyện với nhau, đồng thời bao dung cho nhau khi một người mắc lỗi.

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của Tuổi Sửu cũng có những bước tiến khá triển vọng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo