Bước qua ngày hôm nay 17/10: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này 'không làm gì' cũng có ăn, tiền tài chất đầy két, công danh may mắn đủ đường, gia đạo hài hòa, vợ chồng hạnh phúc, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 21:22

Bước qua ngày hôm nay, 17/10, 3 con giáp này 'không làm gì' cũng có ăn, tiền tài đầy két, công danh rộng đường, gia đạo ấm êm.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý may mắn được Tam Hợp che chở nên vận trình trong ngày thứ 3 này đón nhiều khởi sắc. Bạn tìm ra niềm đam mê với công việc hiện tại, hăng say tạo năng suất chất lượng cao nhờ có phương pháp để tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Ngày thứ 3 này cũng là cơ hội tuyệt vời để con giáp này thể hiện sự chủ động và sáng tạo của mình. Bạn có thể khiến mọi người tin tưởng và ngưỡng mộ với khả năng của mình. Năng lượng tích cực từ bạn truyền cảm hứng ra xung quanh, ai cũng muốn chung sức với bạn để công việc chung sớm hoàn thành.

Ngũ hành tương sinh mang tới điểm tựa tinh thần cho bản mệnh lúc khó khăn, đó có thể là người thân hoặc chồng/vợ của bạn. Họ chỉ nói vài lời an ủi, thấu hiểu là bạn đã cảm thấy an lòng hơn rất nhiều.

Bước qua ngày hôm nay 17/10: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này 'không làm gì' cũng có ăn, tiền tài chất đầy két, công danh may mắn đủ đường, gia đạo hài hòa, vợ chồng hạnh phúc, viên mãn - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh mang tới điểm tựa tinh thần cho bản mệnh lúc khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp: Mọi việc đều diễn ra thuận lợi, dễ dàng nhờ sự nâng đỡ của cát tinh. tuổi Dậu nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng và gặt hái được nhiều thành công. Hãy cố gắng nâng cao hiệu suất làm việc, thừa thắng xông lên để tạo thành tích bất ngờ.

Tài lộc: Thiên Ấn hành khiển mang theo một ngày tài vận nhiều kế hoạch. Bởi Thiên Ấn đại diện cho tài năng sức sáng tạo và khả năng lên kế hoạch chi tiết. Phàm những người tuổi Dậu đều có khả năng về nghệ thuật nên vận kiếm tiền ngày mai khá ngẫu hứng.

Chuyện tình cảm tương đối ổn định, người độc thân có thể  được mai mối, giới thiệu với nhiều đối tượng khá ưng ý. Thông qua quá trình tìm hiểu này, bản mệnh có thể gặp được nửa kia của mình hoặc ít nhất cũng trở thành những người bạn tốt của nhau. Tình cảm vợ chồng thuận hòa, đôi bên biết lắng nghe và chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Bước qua ngày hôm nay 17/10: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này 'không làm gì' cũng có ăn, tiền tài chất đầy két, công danh may mắn đủ đường, gia đạo hài hòa, vợ chồng hạnh phúc, viên mãn - Ảnh 2
Chuyện tình cảm tương đối ổn định, người độc thân có thể  được mai mối, giới thiệu với nhiều đối tượng khá ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thiên Tài xuất hiện hé lộ cho tuổi Dần biết rằng hiện tại dẫu phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn, bạn vẫn sẽ có được những cơ hội đầy tiềm năng ở một dự án kinh doanh hay một cơ hội đầu tư. Song, cũng đừng ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ khi gặp khó khăn nhé.

Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui liên quan tới sức khỏe tinh thần và thể chất. Xem ra việc áp dụng kinh nghiệm của người nào đó rất thích hợp vào lúc này. Vì thế, bạn hãy cố gắng để duy trì các thói quen tốt đã học được nhé.

Bước qua ngày hôm nay 17/10: Xởi lởi trời gởi cho, 3 con giáp này 'không làm gì' cũng có ăn, tiền tài chất đầy két, công danh may mắn đủ đường, gia đạo hài hòa, vợ chồng hạnh phúc, viên mãn - Ảnh 3
Ngũ hành tương sinh mang tới tin vui liên quan tới sức khỏe tinh thần và thể chất - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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