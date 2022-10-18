Cuối ngày hôm nay 18/10: TOP 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, điềm báo rạn nứt tình cảm, vợ chồng không mấy hài hòa

Tâm linh - Tử vi 18/10/2022 13:33

Cuối ngày hôm nay, 18/10, 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, điềm báo tan vỡ, gia đạo có chuyện không vui.

Tuổi Mão

Xem tử vi trực tuyến, chịu ảnh hưởng của Tương Hại Thái Tuế, người tuổi Mão dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi với người khác mà chuốc lấy rắc rối vào người. Đôi bên chỉ vì một vài bất đồng quan điểm, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng dẫn đến việc lời qua tiếng lại làm tổn thương lẫn nhau, thậm chí là xô xát không đáng có.

Trong công việc, bạn nên đề phòng có tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại sau lưng. Kẻ xấu có thể là người thân cận bên cạnh con giáp này cho nên mới tìm ra được sơ hở của bạn. Bản mệnh đừng quá tin tưởng vào một ai đó, tốt nhất việc quan trọng thì không nên chia sẻ quá nhiều thông tin và nên tự mình giải quyết.

Chuyện tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, thậm chí nếu bạn không có ý thức xây dựng thì nguy cơ đổ vỡ lúc này rất cao. Bạn chớ nên gây tổn thương cho đối phương bằng những lời lẽ vô tình nhé.

Cuối ngày hôm nay 18/10: TOP 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, điềm báo rạn nứt tình cảm, vợ chồng không mấy hài hòa - Ảnh 1
Trong công việc, bạn nên đề phòng có tiểu nhân bày mưu tính kế hãm hại sau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ đang bị vấn đề cũ cản bước, hãy rũ bỏ những đau thương, mất mát trong quá khứ. Những vết thương tâm lý không được chữa lành chỉ khiến bạn càng thêm đau đớn. Hãy nghĩ cho đời sống tinh thần của chính mình, xoa dịu vết thương lòng và khôi phục lại những cảm xúc tích cực bạn xứng đáng được tận hưởng.

Dường như guồng quay quen thuộc của đời sống đã khiến cho người tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi đủ rồi, bạn không cố tình cưỡng lại những điều thú vị từ thế giới xung quanh. Có lẽ bạn đang mong muốn một chút thay đổi trong nhịp sống, và nhờ thế tinh thần bạn mới trở nên dễ chịu hơn ngày hôm nay đấy.

Ngũ hành xung khắc là lời nhắc nhở cho bản mệnh nhận ra rằng nếu bạn không yêu thương chính mình thì chẳng có ai quan tâm tới bạn cả. Ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng không thể thì bạn đang tự hại mình rồi. Hãy sắp xếp lại cuộc sống, xét xem điều gì đáng để ưu tiên, điều gì có thể để lại sau bạn nhé.

Cuối ngày hôm nay 18/10: TOP 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, điềm báo rạn nứt tình cảm, vợ chồng không mấy hài hòa - Ảnh 2
Tuổi Tỵ đang bị vấn đề cũ cản bước, hãy rũ bỏ những đau thương, mất mát trong quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi đối mặt với nhiều khó khăn. Những chuyện rắc rối từ đâu ập tới khiến con giáp này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tâm trạng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Bản mệnh nhận ra người mình từng giúp đỡ không những không trân trọng mà còn quay lưng với mình.

Thậm chí có những thứ mà bạn vất vả xây dựng, nhận được không ít thành tựu nhưng chỉ một lỗi sai nhỏ đã bị phủ nhận. Vốn là người thông minh, hoạt bát nhưng lúc này bản mệnh chỉ muốn trốn tránh mọi thứ. Con giáp này nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sẽ thấy dễ chịu hơn.

Tình hình sức khỏe trong ngày chịu ảnh hưởng từ Thổ khí vượng có một vài dấu hiệu bất ổn. Bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn, đặc biệt phải tăng cường rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng.

Cuối ngày hôm nay 18/10: TOP 3 con giáp này ra đường cẩn thận nhìn trước sau, giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, điềm báo rạn nứt tình cảm, vợ chồng không mấy hài hòa - Ảnh 3
Tình hình sức khỏe trong ngày chịu ảnh hưởng từ Thổ khí vượng có một vài dấu hiệu bất ổn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 18/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh một đường rộng mở, thu nhập khấm khá, tiêu xài thả ga

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 18/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh một đường rộng mở, thu nhập khấm khá, tiêu xài thả ga

Đúng 12h trưa nay 18/10, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, tình - tiền viên mãn.

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