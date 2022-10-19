Đồng hồ điểm 12h trưa mai 20/10/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, thu nhập ngày càng khấm khá, tài khoản nhảy số, tiến chức thăng quan, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 08:33

Đúng 12h trưa mai 20/10: 3 con giáp này công danh như 'hổ mọc thêm cánh', chạm đỉnh vinh quang, thu nhập nhảy số, cuối năm còn được thăng quan tiến chức.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bắt tay vào làm việc gì cũng cảm thấy hăng hái, nhiệt tình dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp. Ngay cả khi cấp trên giao cho những nhiệm vụ khó khăn, bạn cũng không hề nản lòng thoái chí.

Hơn thế, bạn còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày mai. Đối phương có thể chỉ cho bạn những hướng đi phù hợp để vượt qua giai đoạn khó khăn. Bạn hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của đối phương, ắt hẳn bạn sẽ tiếp thu được những bài học hữu ích.

Trên phương diện tình cảm, Mộc sinh Hỏa cho thấy có một ai đó đang âm thầm dành tình cảm cho bạn đấy. Nếu còn độc thân, bạn hãy quan sát xung quanh nhiều hơn để nhận ra đó là ai. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn nên cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 20/10/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, thu nhập ngày càng khấm khá, tài khoản nhảy số, tiến chức thăng quan, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn - Ảnh 1
Người tuổi Dần bắt tay vào làm việc gì cũng cảm thấy hăng hái, nhiệt tình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi hàng ngày 20/10/2022, Chính Tài nâng đỡ, người tuổi Tý có cơ may phát tài ngay trong ngày mai. Với người làm công ăn lương, bạn có thể được nhận một khoản tiền mang tính khích lệ vì những đóng góp cho tập thể trong suốt quãng thời gian qua.

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ những mối khách hàng quen thuộc. Nhân thời điểm thuận lợi, bạn có thể thử dấn thân vào những lĩnh vực mới xem sao. Nếu dám mở lối đi riêng, bạn có thể phát tài nhanh chóng hơn những người khác đấy.

Hỏa sinh Thổ, người tuổi Tý độc thân biết thể hiện sức hút của mình nên nhận được sự chú ý của rất nhiều người khác giới. Bạn có thể trở thành tâm điểm của đám đông, dù xuất hiện ở bất kì đâu.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 20/10/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, thu nhập ngày càng khấm khá, tài khoản nhảy số, tiến chức thăng quan, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn - Ảnh 2
Người làm ăn kinh doanh cũng có thể cải thiện thu nhập nhờ những mối khách hàng quen thuộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mão trong ngày mai, Thứ Năm 20/10/2022, mang đến cho bạn nhân duyên cực tốt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho những bạn độc thân, dễ có cơ hội tìm được một nửa mình mong muốn.

Ngoài ra, các cơ hội hợp tác làm ăn, buôn bán của bản mệnh cũng rộng mở hơn trước rất nhiều. Người làm kinh doanh có thể nhân cơ hội này để phát triển quy mô hiện tại, thu hút thêm nhiều khách hàng sẽ mang tới nguồn tài lộc dồi dào cho Tuổi Mão.

Người đã lập gia đình rất có trách nhiệm với mái ấm của mình. Dù công việc có vất vả đến mấy, bạn cũng vẫn luôn dành thời gian để ở bên người thân. Bạn cũng sẵn sàng giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Nhờ những hành động nhỏ nhặt thường ngày, quan hệ của hai người ngày càng khăng khít.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai 20/10/2022: CÁT TINH chiếu mệnh, PHẬT BÀ dẫn đường, 3 con giáp chạm đỉnh vinh quang, thu nhập ngày càng khấm khá, tài khoản nhảy số, tiến chức thăng quan, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn - Ảnh 3
Vận trình tốt đẹp đang chờ đón Tuổi Mão trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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