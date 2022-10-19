Cuối ngày hôm nay 19/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này trắc trở trăm bề, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 07:25

Cuối ngày hôm nay 19/10, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình trắc trở trăm bề, kẻ tiểu nhân gáng đường công danh, lời khuyên phải luôn tỉnh toán và suy nghĩ kỹ trước mọi quyết định.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 19/10/2022 hôm nay, tuổi Tý bị hung tinh án ngữ vận trình nên có thể đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu tỉnh táo dẫn đến thất thoát tiền bạc, tài sản.

Do đó con giáp này cần hết sức thận trọng, nghĩ trước tính sau, có thể tham khảo ý kiến của người khác để hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất. Sự hiếu thắng ở thời điểm này chỉ khiến bản mệnh thiệt thòi chứ không hề nâng đỡ con đường quan lộ phát triển.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy bạn dễ bị ốm trong thời điểm giao mùa, hãy xem trước dự báo thời tiết để chuẩn bị trang phục phù hợp cho những ngày này bạn nhé. Luôn cố gắng đảm bảo sức khỏe để không phải mất thời gian cho việc nằm lỳ ở nhà vì những cơn sốt mà chẳng làm được việc gì. 

Cuối ngày hôm nay 19/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này trắc trở trăm bề, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 1
Thủy - Thổ xung khắc cho thấy bạn dễ bị ốm trong thời điểm giao mùa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Do những ảnh hưởng xấu của cục diện Tự Hình, người tuổi Hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực. Nếu đã là người trưởng thành, bạn nên học cách đối diện với sự thật và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác.

Mệnh chủ là người nhanh nhẹn và quyết đoán, tuy nhiên đôi khi, bạn lại quá nóng vội, đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. 

Vận trình tình cảm kém sắc. Tuổi Hợi độc thân cần hạ thấp tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời mới mong tìm được một nửa yêu thương. Bên cạnh đó, hãy để tình cảm diễn ra tự nhiên, tránh áp đặt lý trí quá mức mà đánh mất tình yêu cuộc đời mình.

Cuối ngày hôm nay 19/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này trắc trở trăm bề, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 2
 Tuổi Hợi độc thân cần hạ thấp tiêu chuẩn chọn lựa bạn đời mới mong tìm được một nửa yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn. Đề phòng chiêu trò của đồng nghiệp hay đối thủ sẽ giúp con giáp này hạn chế được tối đa các rắc rối có thể xảy ra. Đây cũng không phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Thìn thực hiện các dự tính mới.

Vận trình tài lộc đi xuống. Tiểu nhân đeo bám luôn tìm mọi cách để phá hoại cơ may tài chính của người tuổi này.

Trong ngày Tý Thìn tương hình, mối quan hệ của tuổi Thìn gặp nhiều khúc mắc trong các mối quan hệ. Sự mâu thuẫn, bất đồng giữa các thành viên không ngừng xảy ra, không khí đầm ấm gia đình trở nên xa vời, thay vào đó là sự căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.

Cuối ngày hôm nay 19/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này trắc trở trăm bề, kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định - Ảnh 3
Trong ngày Tý Thìn tương hình, mối quan hệ của tuổi Thìn gặp nhiều khúc mắc trong các mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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