Cuối ngày hôm nay 20/10: NGỌC HOÀNG soi chiếu ban phước lành, 3 con giáp này may mắn 'uống trọn', mệnh chủ không làm gì cũng có ăn, sớm góp mặt trong danh sách đại gia

Tử vi 12 con giáp cho biết hôm nay ngày nhờ tác động của Thiên Ấn mà dường như con giáp tuổi Sửu sẽ phát hiện ra một vài niềm đam mê mới về những điều mà từ trước đến giờ có thể bạn không quan tâm. Vậy thì hôm nay chính là cơ hội để tìm tòi, khám phá và cảm nhận những giá trị thú vị trong đời sống mà bạn chưa biết tới.

Tuổi Sửu được Tam hợp quý nhân che chở, con giáp này cảm thấy an tâm khi có người ấy ở bên che chở, chăm sóc. Chuyện tình dù không lãng mạn, cháy bỏng như trong những câu chuyện ngôn tình, nhưng đủ để bản mệnh thấy ấm áp và hạnh phúc rồi.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tình hình tài chính của bản mệnh hôm nay được thu xếp ổn thỏa, nhìn chung hôm nay bản mệnh không phải lo nghĩ quá nhiều. Thậm chí nếu có khó khăn thì cũng ngay lập tức có người giúp đỡ.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho tình hình tài chính của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão khá thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp này còn được đánh giá cao vì tinh thần hết mình với công việc, cống hiến không ngừng nghỉ, không quản ngại khó khăn.

Chính Tài xuất hiện giúp cho tình hình tài chính của con giáp tuổi Mão được cải thiện đáng kể. Nếu bạn cho rằng số tiền này bạn may mắn có được thì nghĩa là bạn đang không đánh giá năng lực của mình rồi. Hãy tin vào những gì mình có thể làm được bạn nhé.

Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt, bạn không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Không những thế bạn còn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng khi làm việc.

Ngũ hành tương sinh dự báo tình hình sức khỏe của bản mệnh lúc này khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đường công danh của người tuổi Ngọ trong ngày vô cùng vượng phát. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ, che chở và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp. Nếu bản mệnh biết nắm bắt thời cơ và tận dụng lợi thế có sẵn thì con đường tiến thân ngày càng rộng mở và thuận lợi hơn nữa.

Tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, người buôn bán kinh doanh phát tài, tiền bạc ào áo đổ về nhà. Tuy nhiên thời vận có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cơ hội cũng đến vào lúc tuổi Ngọ không ngờ tới nhất nên cần tỉnh táo để không bỏ lỡ. Ngoài ra, bản mệnh cũng không được chủ quan bởi kẻ xấu vẫn luôn rình rập.

Ngũ hành tương sinh mang tới cơ hội cải thiện mối quan hệ tình cảm hiện tại, có thể là nhờ một gợi ý của ai đó mà bạn nghĩ ra cách để hàn gắn với chồng/vợ của mình. Hôm nay cũng là thời điểm lý tưởng để hẹn hò nhé người tuổi Ngọ đang độc thân.

Tài lộc cũng tăng tiến không ngừng, người buôn bán kinh doanh phát tài, tiền bạc ào áo đổ về nhà - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo