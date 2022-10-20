Cuối ngày hôm nay 20/10: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này cẩn thận đủ đường, công danh bị gáng đường, tài chính bất ổn, rắc rối bám lấy bản mệnh

Cục diện Tương Phá mang tới kẻ tiểu nhân rình rập người tuổi Thìn. Bạn làm việc gì cũng cần cẩn thận và bình tĩnh, tránh rơi vào bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn, khiến công lao trước đó dổ sông đổ bể.

Vận trình tình cảm thiếu vui vẻ. Tình cảm ít nhiều phai nhạt là vì người trong cuộc không dành thời gian để vun vén cho mối quan hệ này. Tình cảm của những người đang trong giai đoạn tìm hiểu nếu đủ lớn sẽ vượt qua thách thức từ gia đình.

Chuyện làm ăn, kinh doanh cũng cần đặc biệt cẩn thận trong ngày hôm nay. Bản mệnh chớ nên vội vàng nghe theo lời xúi bẩy của kẻ khác. Nếu có thể, bạn nên trao đổi với những người giàu kinh nghiệm hơn mình, chắc chắn bạn sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về nhiều vấn đề.

Tình cảm ít nhiều phai nhạt là vì người trong cuộc không dành thời gian để vun vén cho mối quan hệ này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Quan xuất hiện trong tử vi thứ 5 ngày 20/10/2022 của người tuổi Tỵ là điềm báo có tiểu nhân quấy nhiễu, nhắc nhở con giáp này chớ nên chủ quan. Chỉ cần một lúc lơ là, để cơn giận bộc phát là ngay lập tức có kẻ lợi dụng để làm hại bạn.

Vận trình tài lộc đi xuống. Tử vi nhắc nhở bản mệnh cần hết sức thận trọng trước mỗi quyết định tài chính.

Ngày Thủy khí vượng cũng gây ra những bốc đồng trong cảm xúc của con giáp này. Đó là lý do bạn cư xử khá khó hiểu, vô lý với nửa kia. Không phải lúc nào người ấy cũng đủ bao dung để tha thứ cho mọi lỗi lầm mà bạn gây ra, khi vượt quá giới hạn chịu đựng, mọi chuyện có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Ngày Thủy khí vượng cũng gây ra những bốc đồng trong cảm xúc của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Trong ngày có hoạ tiểu nhân đeo bám và luôn tìm thời cơ để phá hoại mọi công sức, nỗ lực của con giáp này. Người tuổi Tý cần thận trọng hơn trước các mối quan hệ xã giao, đề cao cảnh giác trước những người tiếp cận mình.

Kiếp Tài đẩy người tuổi Tý vướng vào những chuyện rắc rối khác nhau, từ công việc cho tới gia đình. Ở nơi công sở, bạn dễ phải chịu sự xét nét, gièm pha của người khác. Lúc này, bạn khó có thể tìm ra cách để biện bạch cho mình.

Thủy - Hỏa xung khắc, đường tình duyên trắc trở khiến cho bản mệnh thấy chán nản và không biết nên làm gì để thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Dù bạn yêu đối phương rất nhiều nhưng không tránh được sự thất vọng về cách cư xử vô lý của người ấy.

Kiếp Tài đẩy người tuổi Tý vướng vào những chuyện rắc rối khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo