Cuối ngày mai 21/10: 3 con giáp được cảnh báo nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo công danh lao dốc, vận trình trắc trở, vợ chồng bất hòa

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:35

Cuối ngày mai, 21/10, 3 con giáp này được khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định, công danh không mấy suôn sẻ, vận trình nhiều khó khăn.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 21/10/2022 ngày mai, trong lĩnh vực sự nghiệp, tuổi Thìn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, mâu thuẫn với cấp trên. Con giáp này cần chú ý cách cư xử của bản thân, biết cách kiềm chế cảm xúc tiêu cực.

Tuổi Thìn cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ.

Trong ngày Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng không được suôn sẻ khi rất dễ xảy ra vấn đề. Khởi nguồn của mọi chuyện có thể rất đơn giản, nhưng vì con giáp này và đối phương đều quá nóng nảy nên mới thành chuyện bé xé ra to.

Cuối ngày mai 21/10: 3 con giáp được cảnh báo nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo công danh lao dốc, vận trình trắc trở, vợ chồng bất hòa - Ảnh 1
Tuổi Thìn cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi tuất

Ngày mai Tuổi Tuất có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Người tuổi Tuất do vấp phải cục diện Tương Xung trong ngày mai nên có thể sẽ phải đối mặt với những chuyện thị phi không đâu. Công việc cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng khá nhiều, hình ảnh cá nhân bị tổn hại bởi những lời đồn đại không đúng sự thực khiến bạn gặp nhiều khó khăn.

Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, Tuổi Tuất không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

Cuối ngày mai 21/10: 3 con giáp được cảnh báo nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo công danh lao dốc, vận trình trắc trở, vợ chồng bất hòa - Ảnh 2
Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 21/10/2022 ngày mai, tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Kim khắc Mộc khiến vận trình tình cảm không được suôn sẻ, đường tình duyên nhiều vướng mắc. Nếu một trong hai đã không còn tình cảm thì có níu kéo cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bạn nên tránh nóng vội trong ngày này, dù là công việc hay tình cảm, bạn đều cần phải suy nghĩ thấu đáo.

Cuối ngày mai 21/10: 3 con giáp được cảnh báo nên tỉnh táo trước mọi quyết định kẻo công danh lao dốc, vận trình trắc trở, vợ chồng bất hòa - Ảnh 3
Kim khắc Mộc khiến vận trình tình cảm không được suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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