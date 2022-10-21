Cuối ngày mai 22/10: Cục diện Mộc khắc Thổ, 3 con giáp này vận trình kém may mắn, xui rủi bám lấy không buông, tình duyên có phần ảm đảm

Ngày mai Hỏa khắc Kim, người tuổi Ngọ và nửa kia luôn gặp mâu thuẫn, chính vì vậy mà đôi bên dễ trở nên nóng nảy, không muốn lắng nghe ý kiến của nhau. Dường như vợ chồng bạn chẳng ai chịu nhường ai.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng Thứ Bảy 22/10/2022, Tuổi Ngọ cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc bất cứ sai sót không đáng có nào. Đặc biệt là với giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản, chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường.

Khi chiến tranh nổ ra, dù có sai hay không, bạn cũng nên là người chủ động xuống nước, đừng để trạng thái căng thẳng kéo dài, khiến đôi bên đều mệt mỏi và quan trọng là con cái dễ bị tổn thương. Hãy bình tĩnh trò chuyện, rồi mọi chuyện sẽ đều được giải quyết êm đẹp.

Tuổi Ngọ cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới thứ Bảy 22/10/2022 của 12 con giáp dự báo ngày mai, tuổi Dậu không giỏi kiểm soát điều tiết cảm xúc để tránh những xung đột không đáng có. Con giáp này nên tránh nói những gì mà chính bản thân mình không chắc chắn vì điều đó có thể khiến mọi người không còn dám tin bản mệnh.

Về phương diện tình cảm, đừng nên nghĩ mãi tới những chuyện xưa cũ nếu như không muốn tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi ngày mai khuyên Tuổi Dậu hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn.

Quan hệ vợ chồng của bản mệnh cũng không được bình yên. Bạn và người ấy đều không thể làm ngơ trước những rạn nứt đang dần dần xuất hiện. Chính những lúc thế này, bạn lại càng cần nhắc nhở mình giữ khoảng cách với người khác, chớ để kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ.

Quan hệ vợ chồng của bản mệnh cũng không được bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi cá nhân hàng ngày vào Thứ Bảy 22/10/2022 này cho thấy, Tuổi Mão cảm thấy không thoải mái khi những việc không hay ho từ quá khứ bỗng nhiên bị gợi lại. Việc cứ phải giữ mãi sự khó chịu trong lòng không chỉ khiến bản thân phân tâm mà còn có nhiều tác động đến tâm trạng và tinh thần làm việc.

Để giữ bình tĩnh trước khủng hoảng, điều Tuổi Mão nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc. Trong công việc, bản mệnh cũng không có cơ hội để thể hiện dù có nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Cũng vì thế mà vận trình tài lộc đi xuống trông thấy, có thể phải đi vay mượn để giải quyết rắc rối.

Tuổi Mão nên làm là tránh đưa ra những hành động thiếu sự cân nhắc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo