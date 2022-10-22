Đúng giờ Tý hôm nay 22/10: TOP 3 con giáp vét hết may mắn thiên hạ, sung sướng như tiên, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ, tình duyên ngập lối, bản mệnh được nhiều vệ tinh theo đuổi

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 22/10/2022, Tuổi Ngọ có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Bạn có một ngày hạnh phúc bên những người thân yêu nhờ ngũ hành tương sinh. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc tình cảm nên không thể tập trung vào công việc.

Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này không quá dồi dào nhưng Tuổi Ngọ vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này không quá dồi dào nhưng Tuổi Ngọ vẫn có thể thoải mái chi tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận trình công danh sự nghiệp trong ngày của tuổi Mão không có gì đáng ngại, chủ yếu dành thời gian để hoàn thành nốt những nhiệm vụ còn dang dở. Tuy nhiên bản mệnh không nên chủ quan vì vẫn có những kẻ tiểu nhân đang rình rập, chờ thời cơ lúc người tuổi Mão xao lãng để cản trở, phá hoại công sức đấy.

Nhờ có Tam Hợp trợ lực, người tuổi Mão có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành. Các cặp đôi đang sống trong ngày thu nồng nàn yêu thương, và cả hai đều vô cùng trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Vận trình tình duyên tốt đẹp nhờ Tam Hội nâng đỡ, người độc thân luôn có những người theo đuổi, đối tượng để ý không ít. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là chuyện tình cảm của con giáp này này suôn sẻ, để lựa chọn được một người cùng chung sống không phải là việc dễ dàng.

Nhờ có Tam Hợp trợ lực, người tuổi Mão có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ tăng tiến rõ rệt, con giáp này làm gì cũng tự tin, nhanh nhẹn. Trong công việc, bản mệnh có khả năng kết nối mọi người lại với nhau, tận dụng được sức mạnh tập thể và đẩy hiệu suất công việc lên cao nhất có thể.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có chuyển biến tích cực nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy. Nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có cơ hội gặp được đối tượng khá ưng ý, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ bền vững sau này, cũng là để bản thân có cơ hội được hạnh phúc. Người có đôi có cặp tình cảm dạt dào, thăng hoa khi hai trái tim luôn cùng chung một nhịp đập. Bạn và người ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho nhau, tình cảm vô cùng tốt đẹp, mọi khó khăn trở ngại đều có thể vượt qua.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có chuyển biến tích cực nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo