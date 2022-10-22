Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 07:48

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh vượng sắc, tiền tài thênh thang, bản mệnh cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, cuối năm thu nhập khủng.

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên nhập cục cho thấy con giáp tuổi Tuất này đang rất tự tin vào năng lực của mình. Bạn biết rằng mình cần phải đi theo con đường nào để có thể phát huy hết khả năng. Quyết đoán và dứt khoát, bạn không để cho mình để lỡ bất cứ một khoảng thời gian nào để tiến bước tới thành công.

Với sự phán đoán chính xác của mình, con giáp này có thể đưa ra những quyết định chính xác vào đúng thời điểm, nhất là trong vấn đề tài chính nên có thể thu về khoản lợi không nhỏ, hạn chế rủi ro xuống mức thấp nhất.

Đường tình duyên của Tuổi Tuất hôm nay khởi sắc, con giáp này sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới và kết thúc tình trạng độc thân của mình. Tình cảm của Tuổi Tuất và đối phương cũng đã đến thời điểm chín muồi để tính đến chuyện trăm năm khi trải qua biết bao nhiêu khó khăn, sóng gió mà vẫn có thể nắm chặt tay đồng hành cùng nhau.

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề - Ảnh 1
Đường tình duyên của Tuổi Tuất hôm nay khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của người người Thân trong ngày hôm nay khá tốt. Mọi việc qua tay bạn đều được hoàn thành một cách nhanh chóng, gọn gàng, nhờ thế mà bạn nhận được những đánh giá vô cùng tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên.

Chuyện tiền bạc ngày hôm nay ngày 22/10/2022 với Tuổi Thân vô cùng may mắn, dồi dào. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền, mở rộng hay đầu tư kinh doanh. Những ai buôn bán cũng thu về một khoản lợi nhuận kha khá cho riêng mình.

Thổ sinh Kim, hôm nay các mối quan hệ của những chú Khỉ cũng được duy trì khá tốt. Những ai còn độc thân có cơ hội nhận được những ánh nhìn đầy thiện ý của những người khác giới. Bạn có thể cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người.

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề - Ảnh 2
Thổ sinh Kim, hôm nay các mối quan hệ của những chú Khỉ cũng được duy trì khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

 

Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc vào ngày hôm nay. Con giáp này có thể được thừa kế một cơ ngơi, tài sản khổng lồ do cha mẹ hoặc những người đi trước để lại. Hãy lập ra kế hoạch phát triển trong tương lai ngay bây giờ chứ đừng chỉ biết hưởng thụ nhé.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương với tính cách cần cù, chăm chỉ và cẩn thận sẽ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Khoản tiền ấy dù không quá lớn nhưng bản mệnh hãy lấy đó làm nguồn động viên tinh thần lao động của mình.

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề - Ảnh 3
Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc vào ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến, gia đạo có hỷ sự, vợ chồng hài hòa, cặp đôi thêm gắn kết

Đúng giờ Sửu hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến, gia đạo có hỷ sự, vợ chồng hài hòa, cặp đôi thêm gắn kết

Đúng giờ Sửu hôm nay, 22/10, 3 con giáp này chuẩn bị có quà bất ngờ, tin vui ồ ạt đến, gia đạo có hỷ sự, vợ chồng hài hòa, tình duyên thắm đỏ.

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