Đúng 12h trưa nay 22/10: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, lọt mắt xanh quý nhân, công danh rực rỡ, cơ hội tới tay, vận trình từ đó thăng hoa, cuối năm tràn ngập tin vui

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 01:25

Đúng 12h trưa nay, 22/10, tam hợp độ mệnh, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, bản mệnh lọt mắt xanh quý nhân, côn danh rực rỡ, đổi đời lên hương.

Tuổi Tý

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình hôm nay thứ Bảy ngày 22/10/2022 của Tuổi Tý khá tốt đẹp khi tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định. 

Tử vi ngày mới nói rằng tuổi Tý nhờ Tam Hợp nên vận trình công danh sự nghiệp rất thuận lợi. Con giáp này cứ yên tâm công tác, xây dựng kế hoạch và nêu ý kiến của mình với cấp trên chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận. Các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng khá êm đẹp, rất có lợi cho công việc.

Điểm sáng cho Tuổi Tý trong ngày Thứ Bảy này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, Tuổi Tý cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Đúng 12h trưa nay 22/10: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, lọt mắt xanh quý nhân, công danh rực rỡ, cơ hội tới tay, vận trình từ đó thăng hoa, cuối năm tràn ngập tin vui - Ảnh 1

Điểm sáng cho Tuổi Tý trong ngày Thứ Bảy này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 22/10/2022, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trên con đường tài lộc. Con giáp này có thể được thừa kế một cơ ngơi, tài sản khổng lồ do cha mẹ hoặc những người đi trước để lại. Hãy lập ra kế hoạch phát triển trong tương lai ngay bây giờ chứ đừng chỉ biết hưởng thụ.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương với tính cách cần cù, chăm chỉ và cẩn thận sẽ nhận được sự tán thưởng của cấp trên và sự tin tưởng của đồng nghiệp. Khoản tiền ấy dù không quá lớn nhưng bản mệnh hãy lấy đó làm nguồn động viên tinh thần lao động của mình.

Đường tình duyên trong ngày của tuổi Sửu khởi sắc, bạn và đối phương dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có thời gian vừa qua. Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này.

Đúng 12h trưa nay 22/10: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, lọt mắt xanh quý nhân, công danh rực rỡ, cơ hội tới tay, vận trình từ đó thăng hoa, cuối năm tràn ngập tin vui - Ảnh 2
Đường tình duyên trong ngày của tuổi Sửu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 22/10/2022, đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần khá tốt, quý nhân soi nâng đỡ nên càng đón nhận nhiều cát lợi hơn. Nếu gặp trở ngại thì cũng dễ dàng vượt qua. Người này có thể là nữ mệnh lớn tuổi, giàu kinh nghiệm sẽ hướng dẫn con giáp này cách phát triển công việc thuận lợi hơn.

Bản mệnh làm chủ vận trình của mình, sẵn sàng tiến về phía trước không quản ngại khó khăn. Sự nhiệt tình và tham vọng của tuổi Dần đã tiếp thêm động lực, dám nghĩ dám làm, dám nhận trách nhiệm, nhưng điểm yếu là hơi hấp tấp, vội vàng nên có thể rơi tình huống khó xử, cần phải bình tĩnh để giải quyết.

Đường tình duyên của Tuổi Dần hôm nay rất khởi sắc, mối quan hệ giữa con giáp này và một nửa yêu thương ngày càng thắm thiết. Đôi bên có thời gian ngồi lại bên nhau và hóa giải mọi hiểu lầm, mở ra một tương lai hạnh phúc đang đợi chờ phía trước. Trong tình yêu hiếm có cặp đôi nào không xảy ra bất đồng, vượt qua được điều đó sẽ giúp tình cảm càng thêm thắm thiết.

Đúng 12h trưa nay 22/10: TAM HỢP độ mệnh, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, lọt mắt xanh quý nhân, công danh rực rỡ, cơ hội tới tay, vận trình từ đó thăng hoa, cuối năm tràn ngập tin vui - Ảnh 3
Bản mệnh làm chủ vận trình của mình, sẵn sàng tiến về phía trước không quản ngại khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng ngày mai, 22/10: TOP 3 con giáp này hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng ngày mai, 22/10: TOP 3 con giáp này hanh thông đủ đường, vận trình lên hương, công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh chẳng lo cơm áo gạo tiền

Đúng ngày mai, 22/10, 3 con giáp này hanh thông đủ đường, vân trình khởi sắc hơn trước, công danh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh chẳng biết đói khổ.

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