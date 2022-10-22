Qua đêm nay, 22/10/2022: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này không còn đói khổ, bản mệnh bước sang trang mới, bảng vàng đề tên, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 17:25

Qua đêm nay, 22/10, 3 con giáp này bước sang trang mới, không còn đói khổ, bảng vàng đề tên, từ nay sung sướng như tiên, ai nấy cũng đều ngước nhìn.

Tuổi Thìn

Vận trình tình cảm tươi sáng. Nhân duyên khởi sắc đem tới trước mắt người độc thân đối tượng hẹn hò thích hợp, có thể viết nên câu chuyện tình yêu mỹ mãn. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng dần tính tới chuyện về chung một nhà.

Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra trôi chảy. Người tuổi này có thể nhanh chóng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng sự năng nổ, nhiệt tình hiếm thấy. Bản mệnh chỉ gặp chút khó khăn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp vì bất đồng quan điểm.

Đây cũng là một ngày rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này của bạn.

Qua đêm nay, 22/10/2022: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này không còn đói khổ, bản mệnh bước sang trang mới, bảng vàng đề tên, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn - Ảnh 1
Công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra trôi chảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của tuổi Dậu nở rộ. Với những cặp đôi đã có quá trình tìm hiểu đủ thì đây là dịp tốt để ngỏ lời, tiến hành các bước cưới hỏi, bắt đầu cuộc sống hôn nhân, tạo lập gia đình riêng. Người độc thân cũng có nhiều cơ hội tăng tiến tình cảm với người mình đang để ý.

Ngoài ra ngày mai bản mệnh cũng có thể gặp quý nhân, thích hợp để bàn chuyện hợp tác, làm ăn hay tính toán những việc quan trọng. Một nhắc nhở nhỏ cho người tuổi Dậu là hãy chú ý tới thái độ trong quan hệ với đồng nghiệp. Đó chính là những người góp một phần không nhỏ trong thành công của bạn nên hãy luôn cố gắng tạo dựng mối quan hệ hài hòa tốt đẹp.

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Các dự án đầu tư đã lâu giờ đây mới thu lợi, củng cố thêm nguồn tích luỹ cho những người này.

Qua đêm nay, 22/10/2022: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này không còn đói khổ, bản mệnh bước sang trang mới, bảng vàng đề tên, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn - Ảnh 2
Đường tình duyên của tuổi Dậu nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất trong ngày ngày mai diễn ra dễ dàng. Một vài người bạn lâu ngày không gặp bất ngờ xuất hiện và mang tới cho con giáp này những tin vui trên con đường công danh. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt tốt cơ hội trước mắt thì sẽ sớm chinh phục được các mục tiêu của mình.

Đường tài lộc của người tuổi Tuất hanh thông thịnh vượng. Với người đang có dự án, đầu tư, buôn bán kinh doanh thì ngày mai quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng suôn sẻ và hứa hẹn những khoản thu nhập tốt hơn hẳn so với thời gian trước.

Hỏa sinh Thổ cũng giúp chuyện tình cảm có những chuyển biến tích cực. Nếu con giáp này đang có hiểu lầm hay mâu thuẫn với đối phương thì đây là thời điểm tốt để chủ động làm hòa. Thay vì lãng phí khoảng thời gian bên nhau chỉ để giận dỗi, hãy tập trung vun vén yêu thương nhiều hơn.

Qua đêm nay, 22/10/2022: Khổ tận cam lai, 3 con giáp này không còn đói khổ, bản mệnh bước sang trang mới, bảng vàng đề tên, sung sướng như tiên, tình - tiền viên mãn - Ảnh 3
Đường tài lộc của người tuổi Tuất hanh thông thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh vượng sắc, tiền tài thênh thang, bản mệnh cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, cuối năm thu nhập khủng.

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