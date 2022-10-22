Cuối ngày mai 22/10: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, chuyển mình đổi đời, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị

12 con giáp tử vi 22/10/2022 15:25

Cuối ngày mai, 22/10, 3 con giáp này có cơ hội trúng số độc đắc, chuyển mình đổi đời, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe sang.

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày ngày mai diễn ra thuận lợi dễ dàng. Tam Hội giúp sức nên có thể nói người tuổi này làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh ngoài ra còn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của quý nhân và điều đó giúp con giáp này khắc phục được phần nào khó khăn trong thời gian qua.

Vận trình tài lộc rực rỡ. Với sự cố gắng, kiên trì, bản mệnh sẽ nhận được khoản tiền tương xứng với công sức bỏ ra.

Trong ngày ngũ hành Hỏa Thổ tương sinh, tình cảm gia đình trở nên hài hòa hơn trước khá nhiều. Những hiểu lầm được tháo gỡ, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, sợi dây gắn kết ngày càng bền chặt hơn sau những sóng gió thử thách.

Cuối ngày mai 22/10: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, chuyển mình đổi đời, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 1
Vận trình tài lộc rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, CN ngày 23/10/2022 tài thần độ mệnh, tuổi Tỵ sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày này. Nhất là với những ai làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, nếu chớp lấy thời cơ thì sẽ có thể thu được một khoản lợi kha khá.

Người tuổi Tỵ đón nhiều khởi sắc. Bạn tìm ra niềm đam mê với công việc hiện tại, hăng say tạo năng suất chất lượng cao nhờ có phương pháp để tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Hỏa sinh Thổ. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết con giáp này, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình. Nhân duyên bất ngờ khiến ai nấy cũng phải ngạc nhiên.

Cuối ngày mai 22/10: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, chuyển mình đổi đời, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 2
Vận trình tình cảm của tuổi Tỵ cũng gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày Hỏa sinh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tam Hội xuất hiện trong vận trình ngày thứ 7 này của người tuổi Dần báo hiệu con giáp này có thể mở rộng thêm các mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội phát triển cho mình. Đó không chỉ là mối quan hệ trong công việc mà còn cả ở bên ngoài nữa.

Cũng nhờ khả năng ăn nói khéo léo, giỏi giao tiếp lại nhanh nhẹn nên những chú Hổ có thêm nhiều bạn bè là điều dễ hiểu. Điều đó không chỉ giúp ích cho sự nghiệp mà còn khiến cuộc sống của bản mệnh thêm phần vui vẻ, nhộn nhịp hơn

Vận trình tình cảm thăng hoa vui vẻ. Thủy sinh Mộc chứng tỏ mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi đang được tiếp thêm khá nhiều năng lượng. Riêng người độc thân cần mở rộng lòng mình, biết đâu sẽ tìm được người ưng ý.

Cuối ngày mai 22/10: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, chuyển mình đổi đời, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị - Ảnh 3
Vận trình tình cảm thăng hoa vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay 22/10/2022: 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh rộng mở, tiền tài khả quan, bản mệnh cấp trên trọng dụng, hợp đồng rốt ráo, thu nhập 'khủng', kinh doanh 'vượng', làm gì cũng suôn sẻ trăm bề

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp này tin vui ồ ạt đến, công danh vượng sắc, tiền tài thênh thang, bản mệnh cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, cuối năm thu nhập khủng.

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