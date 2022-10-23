Nhờ Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người bạn thích, hãy chủ động tiếp cận, chớ lãng phí cơ hội của mình đấy nhé. Các cặp vợ chồng hôm nay tìm được niềm vui, hạnh phúc như thuở mới yêu khi hai người cùng ngồi lại hàn huyên lại những kỷ niệm cũ từ lúc mới quen nhau.

Hỏa - Thổ tương sinh giúp cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ. Bạn và người ấy cũng tìm ra được những điểm chung để cả hai có thể tận hưởng một ngày cuối tuần hạnh phúc bên nhau.

Thiên Tài như là cứu cánh của con giáp tuổi Sửu trong lúc khó khăn, nhờ ai đó cho mượn tiền hoặc hỗ trợ cho bạn có được thu nhập đều đặn để đảm bảo cuộc sống.

Hỏa - Thổ tương sinh giúp cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có Tam Hội mà ngày Thứ Hai, con giáp tuổi Ngọ tìm thấy cảm giác thoải mái, dễ chịu nơi gia đình, khi bạn và bạn đời gần gũi, thấu hiểu. Mọi người dễ dàng có được sự đồng thuận khi giải quyết mâu thuẫn.

Vận trình tài lộc khởi sắc. Thần Tài mang tới cho những người này khá nhiều vận may liên quan tới chuyện tiền nong.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, nhân duyên khác giới của những người còn độc thân cũng khá vượng. Hãy tham gia vào những buổi tụ tập, gặp gỡ nhiều hơn, có thể bản mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Đã đến lúc con giáp này cần phải mở cửa trái tim mình và đón nhận hạnh phúc.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, nhân duyên khác giới của những người còn độc thân cũng khá vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra tương đối bình ổn. Mặc dù không dành nhiều tâm sức cho công việc hiện tại nhưng cũng may không có trở ngại nào quá lớn. Kết hợp với sự soi đường chỉ lối của quý nhân mà bản mệnh có thể hạn chế được tối đa sai sót ngoài ý muốn.

Tình hình tài chính của con giáp tuổi Dần đã có dấu hiệu khởi sắc với sự che chở của Thiên Tài. Nhiều người thoát được nợ nần trong thời gian này một phần là nhờ sự chăm chỉ và một phần là có sự hỗ trợ từ người thân.

Cục diện Mộc sinh Hỏa giúp mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Con giáp này luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bởi bản mệnh hiểu rằng trên đời này, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân.

Cục diện Mộc sinh Hỏa giúp mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo