Đúng 12h trưa mai, 3 con giáp này công danh thành toại nhờ phật bà soi đường, vận trình thăng hoa, tình duyên nở rộ, người độc thân thoát kiếp FA.
- Đúng ngày mai, 23/10/2022: Vận may gõ cửa, 3 con giáp này chuẩn bị xô hứng vàng, tiền tài trải thành đường đi, bản mệnh chạm đỉnh vinh quang, bản mệnh bơi trong đống vàng, giàu có nhất một phương
- Cuối ngày mai 22/10: TOP 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc, chuyển mình đổi đời, xui rủi qua đi, may mắn tìm tới, cuối năm mua nhà xịn, sắm xe tiền tỷ, ai nấy cũng đều đỏ mắt ghen tị
Tuổi Sửu
Nhờ Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu độc thân nhận được tín hiệu bật đèn xanh từ người bạn thích, hãy chủ động tiếp cận, chớ lãng phí cơ hội của mình đấy nhé. Các cặp vợ chồng hôm nay tìm được niềm vui, hạnh phúc như thuở mới yêu khi hai người cùng ngồi lại hàn huyên lại những kỷ niệm cũ từ lúc mới quen nhau.
Thiên Tài như là cứu cánh của con giáp tuổi Sửu trong lúc khó khăn, nhờ ai đó cho mượn tiền hoặc hỗ trợ cho bạn có được thu nhập đều đặn để đảm bảo cuộc sống.
Hỏa - Thổ tương sinh giúp cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ. Bạn và người ấy cũng tìm ra được những điểm chung để cả hai có thể tận hưởng một ngày cuối tuần hạnh phúc bên nhau.
Tuổi Ngọ
Nhờ có Tam Hội mà ngày Thứ Hai, con giáp tuổi Ngọ tìm thấy cảm giác thoải mái, dễ chịu nơi gia đình, khi bạn và bạn đời gần gũi, thấu hiểu. Mọi người dễ dàng có được sự đồng thuận khi giải quyết mâu thuẫn.
Vận trình tài lộc khởi sắc. Thần Tài mang tới cho những người này khá nhiều vận may liên quan tới chuyện tiền nong.
Trong ngày Hỏa sinh Thổ, nhân duyên khác giới của những người còn độc thân cũng khá vượng. Hãy tham gia vào những buổi tụ tập, gặp gỡ nhiều hơn, có thể bản mệnh sẽ tìm ra được người phù hợp với mình. Đã đến lúc con giáp này cần phải mở cửa trái tim mình và đón nhận hạnh phúc.
Tuổi Dần
Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra tương đối bình ổn. Mặc dù không dành nhiều tâm sức cho công việc hiện tại nhưng cũng may không có trở ngại nào quá lớn. Kết hợp với sự soi đường chỉ lối của quý nhân mà bản mệnh có thể hạn chế được tối đa sai sót ngoài ý muốn.
Tình hình tài chính của con giáp tuổi Dần đã có dấu hiệu khởi sắc với sự che chở của Thiên Tài. Nhiều người thoát được nợ nần trong thời gian này một phần là nhờ sự chăm chỉ và một phần là có sự hỗ trợ từ người thân.
Cục diện Mộc sinh Hỏa giúp mối quan hệ của con giáp này với gia đình rất hòa hợp. Con giáp này luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bởi bản mệnh hiểu rằng trên đời này, dù có là tiền tài, địa vị đi chăng nữa cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo