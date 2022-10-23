Đúng giờ Tý ngày mai 24/10: 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự đến, tài lộc ban xuống, bản mệnh hưởng trọn vàng bạc, mau chóng lên đời, điểm mặt trong danh sách đại gia

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 09:25

Đúng giờ Tý ngày mai, 24/10, 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự đến, tài lộc ban xuống, bản mệnh hưởng trọn, mau chóng lên đời, tình - tiền thăng hoa.

Tuổi Thân

Xem Tử vi ngày mai, Lục Hợp giúp bạn có được sự kết nối với người giúp tuổi Thân tìm thấy đáp án cho một vấn đề khiến bạn đau đầu thời gian qua. Bạn cũng đã tìm ra lối đi cho bản thân và tự tin hơn rất nhiều. Khả năng giải quyết công việc giúp bạn là "ngôi sao" giữa tập thể đấy.

Nhờ có Chính Quan mà tuổi Thân nhận được một số thông tin tích cực ngày mai, nhưng bạn lại không biết cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả. Bạn có xu hướng nhìn về quá khứ và những sai lầm của mình. Điều này sẽ khiến cho vận may của bạn giảm sút. Hãy cố gắng xem xét mọi việc lạc quan hơn!

Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui. Trái lại, các cặp đôi lại trở nên căng thẳng do ảnh hưởng của đào hoa vượng, khó bề giải quyết mọi chuyện chỉ sau một ngày, nên bình tĩnh trò chuyện thẳng thắn với nhau.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/10: 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự đến, tài lộc ban xuống, bản mệnh hưởng trọn vàng bạc, mau chóng lên đời, điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 1
Trong chuyện tình cảm, nhờ có ngũ hành tương sinh mà những người độc thân sẽ gặp nhiều chuyện vui - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Hai ngày 24/10/2022 ngày mai là một ngày rực rỡ với tuổi Ngọ. Cát thần đem tới cho bản mệnh những cơ may tiền bạc mà không phải ai cũng có được. Tài lộc tự chạy vào túi mà không cần phải lo toan quá nhiều.

Người làm kinh doanh có một ngày an nhàn bởi hàng hóa bán chạy mà không cần phải tất bật ngược xuôi vất vả. Nhân cơ hội này tuổi Ngọ có thể tính toán mở rộng thị trường, đa dạng hàng hóa nhưng luôn phải giữ uy tín và chất lượng sản phẩm để gây dựng thương hiệu cho mình.

Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn. Đào hoa nở rộ mở ra câu chuyện tình yêu ngọt ngào dành cho các cặp đôi. Tuổi Ngọ độc thân không tốn nhiều thời gian để gặp được mối nhân duyên tốt lành.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/10: 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự đến, tài lộc ban xuống, bản mệnh hưởng trọn vàng bạc, mau chóng lên đời, điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 2
Vận trình tình cảm hài hoà viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra tương đối bình ổn. Mặc dù không dành nhiều tâm sức cho công việc hiện tại nhưng cũng may không có trở ngại nào quá lớn. Kết hợp với sự soi đường chỉ lối của quý nhân mà bản mệnh có thể hạn chế được tối đa sai sót ngoài ý muốn.

Vận trình tài lộc vững vàng. Khả năng nhìn xa trông rộng và tài lãnh đạo đem lại cho con giáp này nguồn thu dồi dào.

Cục diện tam hợp mang đến cho tuổi Dần rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Đường tình duyên suôn sẻ, bản mệnh nhận được những lời yêu thương từ người ấy. Dù yêu nhau đã lâu nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt phai, ngược lại còn càng thêm nồng nàn khi cả hai đã quá hiểu về nhau.

Đúng giờ Tý ngày mai 24/10: 3 con giáp này 'nằm im' phước lành cũng tự đến, tài lộc ban xuống, bản mệnh hưởng trọn vàng bạc, mau chóng lên đời, điểm mặt trong danh sách đại gia - Ảnh 3
Cục diện tam hợp mang đến cho tuổi Dần rất nhiều tin vui trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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