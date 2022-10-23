Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 24/10/2022 là một ngày tuổi Dần có thể hốt vàng hốt bạc. Thiên tài chỉ lối dẫn đường, vận trình tài lộc của con giáp này không ngừng tăng tiến. Chỉ với nghề tay trái cùng chút tài lẻ thôi mà bản mệnh thu được không biết bao nhiêu tiền bạc về tay.

Những người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn nên cởi mở hơn trong các cuộc trò chuyện, đừng nên thu mình trong thế giới riêng. Có lẽ đã đến lúc bạn cần một người ở bên cạnh để bầu bạn, chia sẻ nỗi niềm rồi đấy.

Tuổi Dần chăm chỉ cần cù, miệt mài làm việc để kiếm tiền. Con giáp này có mục tiêu của riêng mình nên không để cho bản thân ngừng bước khi mà chưa đạt được mục tiêu đặt ra từ trước đó. Nhờ thế mà bản mệnh luôn tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với cấp trên cũng như mọi người xung quanh trong công việc.

Tuổi Dần chăm chỉ cần cù, miệt mài làm việc để kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thiên Tài trợ giúp, người tuổi Thân có một túi tiền rủng rỉnh. Bản mệnh nhận được những phần thưởng xứng đáng sau nhiều vất vả suốt thời gian qua. Các đối tác, khách hàng đều muốn giữ quan hệ để hợp tác lâu dài với bạn.

May mắn hơn, một số người còn nhận được một khoản trợ giúp hoặc đầu tư của người thân thiết. Bạn nên cân nhắc cẩn thận trước khi đưa ra quyết định sử dụng số tiền trên, phải làm sao để những người đã giúp đỡ bạn cảm thấy xứng đáng.

Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc cũng giúp cho đường tình duyên của con giáp này tiến triển vô cùng êm đẹp. Người độc thân hãy lắng nghe tiếng gọi của trái tim mình, sự rung động của trái tim là thứ không thể chối cãi được. Đừng do dự hay chần chừ mà bỏ lỡ hạnh phúc ngay trước mắt.

Ngũ hành Thủy dưỡng Mộc cũng giúp cho đường tình duyên của con giáp này tiến triển vô cùng êm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, thứ Hai ngày 24/10/2022, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ tiến triển tốt đẹp như mong đợi. Con giáp này không có nhiều nỗi lo toan thường trực, riêng công việc là thứ bản mệnh dồn tâm huyết và công sức nhiều nhất với hy vọng tương lai tươi sáng phía trước.

Hơn thế nữa, con giáp này còn nhận được sự tin tưởng của mọi người nên có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, có tính chất quyết định đến khả năng thăng tiến trong thời gian tới. Nếu hoàn thành tốt thì cơ hội thay đổi vị trí của mình chẳng còn xa nữa. Vì vậy hãy cố gắng tập trung cao độ.

Về phương diện sức khỏe, chăm chỉ rèn luyện thể chất là cách tốt nhất giúp người tuổi Ngọ làm việc hiệu quả. Mỗi khi cơ thể được hoạt động sẽ làm máu lưu thông tốt hơn, không chỉ giúp giảm các bệnh mãn tính khác như tiểu đường, tim mạch mà còn giảm căng thẳng và tăng chức năng não bộ.

Nếu hoàn thành tốt thì cơ hội thay đổi vị trí của mình chẳng còn xa nữa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo