Đúng khuya nay 23/10/2022: THẦN TÀI gõ cửa, trao tận tay 3 con giáp này tiền tài, vàng bạc đổ đầy tay, của cải chất như núi, bản mệnh phú quý lên đời, giàu có nhất một phương

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 23/10/2022 hôm nay, mọi việc của tuổi Sửu đều tiến triển rất tốt đẹp. Đường công danh sự nghiệp đạt được những bước tiến nhất định nhờ có sự nỗ lực và cả kinh nghiệm sẵn có của bản mệnh.

Thổ sinh Kim đem lại sự suôn sẻ cho vận tình cảm của Sửu. Bạn biết yêu thương lấy bản thân mình và người thân vì hiểu được cuộc đời ngắn thế nào. Bạn chơi khá đẹp với bạn bè, không thích kiểu “ném đá giấu tay”.

Tài lộc dồi dào nhờ có Tam Hợp cục nâng đỡ. Những nỗ lực, cố gắng trong suốt thời gian vừa qua của bạn sẽ đem lại tiền bạc. Trong chuyện tiền bạc, bạn khá thoải mái và giỏi xoay xở, ai chơi với bạn thì không bao giờ phải chịu thiệt thòi.

Thổ sinh Kim đem lại sự suôn sẻ cho vận tình cảm của Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gặp được cát tinh Chính Quan nên có một ngày không phải lo nghĩ quá nhiều về bất cứ vấn đề gì. Các dự án con giáp này đang theo đuổi đều tiến triển vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Chỉ cần bản mệnh tiến hành đúng theo kế hoạch đã đề ra thì mọi việc đâu vào đó, kết quả nhận được rất đáng mong đợi.

Tài lộc trong ngày với người làm công ăn lương vẫn giữ phong độ ổn định. Nhưng với người buôn bán kinh doanh thì điềm báo vượng phát càng rõ ràng, thu nhập tăng lên đáng kể khi bạn nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường để làm giàu cho bản thân.

Nhờ cục diện Thủy Kim tương sinh nên tuổi này vô cùng may mắn trong chuyện tình cảm. Đôi khi, trải qua sóng gió bạn mới thấu hiểu lòng người nông sâu. Một ngày nào đó, sau bao giông tố cuộc đời, bạn mới cảm nhận được, bình an cũng chính là một loại hạnh phúc .

Nhờ cục diện Thủy Kim tương sinh nên tuổi này vô cùng may mắn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Có Lục Hợp che chở, người tuổi Thìn sẽ có một ngày tràn đầy sức sống và năng lượng tươi mới. Con giáp này hăng hái, cởi mở, sẵn sàng học hỏi và khám phá những điều mới mẻ mà mình chưa từng biết đến, điều này rất có lợi cho người muốn học thêm nghề mới hoặc những công việc có tính chất mạo hiểm.

Hôm nay cũng là ngày bạn có thể mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên, hãy nhớ gắn đam mê với tình hình thực tế để tránh vấp ngã ngay từ những bước đầu nhé. Bạn có hỏi thêm kinh nghiệm từ người đi trước để làm bài học quý giá cho bản thân.

Ngày mới hôm nay còn mang tới vận đào hoa nở rộ, nhiều cảm xúc thăng hoa, tích cực cho tuổi Thìn. Các mối quan hệ với người khác giới đang tiến triển rất tốt, vừa có tình yêu vừa có bước phát triển trong công việc nên bản mệnh cảm thấy khá dễ chịu, phấn khởi.

Hôm nay cũng là ngày bạn có thể mạnh dạn theo đuổi đam mê của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo