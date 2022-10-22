Đúng giờ Sửu ngày mai 23/10: QUÝ NHÂN bám gót, 3 con giáp này công danh thành toại, vận trình tươi sáng, bản mệnh có điềm báo tài lộc, tiền về chất đầy két, cuối năm hỷ sự gõ cửa, gia đạo nhiều tin vui

Chiếu theo bản đồ sao trong ngày ngày mai Chủ Nhật 23/10/2022, Tuổi Ngọ sẽ có một ngày làm việc nhẹ nhàng nhưng vẫn gặt hái được thành quả tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển đến một giai đoạn mới và con giáp này có thể chọn thời điểm thích hợp để thay đổi công việc, thử thách bản thân ở những lĩnh vực cảm thấy hứng thú.

Kim – Thổ tương sinh giúp cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ. Bạn và người ấy cũng tìm ra được những điểm chung để cả hai có thể tận hưởng một ngày cuối tuần hạnh phúc bên nhau.

Tử vi ngày 23/10/2022 cho thấy đường tài lộc của Tuổi Ngọ trong ngày Chủ Nhật này cho dù không có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng may mắn là có nguồn tài chính ổn định. Người làm công ăn lương hầu như không bị ảnh hưởng, còn người kinh doanh có chút giảm sút, không bằng với những ngày trước đó.

Kim – Thổ tương sinh giúp cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

May mắn là tài lộc đang có nhiều điểm sáng. Chính Tài vững vàng trợ giúp cho tuổi Thân phát triển. Với khả năng quan sát và học hỏi của mình bạn sẽ nhận ra nhiều cơ hội tốt để kiếm thêm thu nhập. Vẫn đừng quên cẩn thận, không tiết lộ quá nhiều thông tin cho người khác, tránh bị hãm hại hoặc cướp đoạt cơ hội bạn nhé.

Chính Tài chỉ lối để con giáp tuổi Thân đầu tư có lợi trong ngày mai. Những ai đang làm ăn kinh doanh tự do cũng đã bắt đầu thấy tài lộc đổ về, mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn cả mong đợi.

Bạn có một ngày hạnh phúc bên những người thân yêu nhờ ngũ hành tương sinh. Những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó dần được gỡ bỏ, đây cũng là niềm vui mà bạn muốn nhận được sau bao ngày gặp vướng mắc tình cảm nên không thể tập trung vào công việc.

Chính Tài chỉ lối để con giáp tuổi Thân đầu tư có lợi trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi cảm nhận rõ ràng sự hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Ngày này bạn hăng hái bắt tay vào làm mọi việc, một số hạng mục thậm chí còn hoàn thành sớm hơn cả thời gian dự kiến. Nhờ vậy, bạn càng dư thời gian để làm nhiều việc hơn.

Đây cũng là một ngày rất tốt cho việc khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu, trình dự án, triển khai kế hoạch mới… đó sẽ là sự bắt đầu nhiều may mắn, đặt nền móng cho con đường phát triển tiếp sau này của bạn. Nếu đang có kế hoạch ấp ủ, đừng bỏ lỡ cát khí trong ngày mai nhé.

Hỏa – Thổ tương sinh là cơ hội để bản mệnh tìm cách cải thiện tình cảm hiện tại. Nhất là ai đang có căng thẳng với một nửa của mình thì đây là lúc để nói ra những lời chân thành để đối phương hiểu và họ có thể tha thứ cho lỗi lầm của bạn. Nhưng chính bạn cũng phải có ý thức sửa đổi nhé, đừng chỉ nói lời suông.

Hỏa – Thổ tương sinh là cơ hội để bản mệnh tìm cách cải thiện tình cảm hiện tại - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo